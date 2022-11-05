. Эффект незаметности: какие брови будут модными в 2023 году

Как бы многие представительницы слабого пола не старались сделать себе широкие и густые брови, мировые визажисты в один голос утверждают, что данный тренд является пережитком прошлого. Многие модницы задаются вопросом, какие брови будут модными в 2023 году и можно ли еще ходить с полюбившейся широкой формой.

Какие брови будут модными в 2023 году

На пике популярности в следующем году будут прозрачные брови. Добиться такого эффекта достаточно просто. Визажисты в один голос заявляют, что чем незаметней брови, тем лучше.





Помимо этого стилисты рекомендуют осветлять брови в тон цвета своих волос. Обладательницам густых черных волос рекомендуется сделать светлые брови с легким напылением. Другими словами, чем незаметней будут ваши брови в 2023 году, тем стильнее это будет выглядеть.

Что касается 2022 года, то сейчас в моде эффект легкой небрежности бровей, его можно достичь при помощи ламинирования. Неровные волоски и плавные переходы тона также смотрятся аккуратно и стильно. а вот резкие и четкие изгибы уже давно потеряли свою актуальность.

Можно ли сделать трендовые прозрачные брови в домашних условиях

Поначалу многим модницам будет непривычно и понадобится немного времени для того, чтобы понять, что это действительно выглядит красиво. Однако стилисты не рекомендуют осветлять брови в домашних условиях, так как эффект может быть не таким как вам бы хотелось.





Желательно обратиться за помощью к бровисту, который знает, как придать соответствующую форму вашим бровям и сделать их незаметными и стильными одновременно. Также можно сделать эффект ламинирования бровей.

Как сделать домашнюю укладку бровей

Эффект ламинирования бровей будет модным и в следующем 2023 году. Для того, чтобы сделать такими бровки идти к стилисту не обязательно. Данного эффекта можно добиться и в домашних условиях.





Сделать модные брови можно при помощи создания аккуратных ровных линий и плавных переходов. Для этого потребуется щеточка. С ее помощью расчесываем волоски вдоль линии роста. Также понадобится гель-фиксатор для бровей. Им необходимо зафиксировать результат.

Что касается перманента на бровях, то данный эффект уже не является популярным, несмотря на то, что многие женщины продолжают его делать. Такие брови зачастую выглядят неестественно и слишком ярко. Однако можно отыскать хорошего мастера, который подчеркнет их и сделает натуральными, освежив слегка светлым тоном.