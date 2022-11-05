. Эксперт тремя словами охарактеризовал курс Компартии Китая

«Ориентированность на людей, определенность и дальновидность», такими тремя словами в авторской колонке для издания Global Times охарактеризовал курс Коммунистической партии Китая политолог Чжэн Цзянь.

«Ориентированность на людей» означает, что лидер партии, которая является фундаментальной политической силой Китая, главной целью видит улучшение жизни всех китайцев. Такое обещание десять лет назад, вступая в должность генерального секретаря Центрального комитета КПК, дал Си Цзиньпин и выполнил его, напоминает эксперт.

Что касается «определенности», то важность этого фактора возрастает в условиях турбулентности, которую переживает весь мир. Сегодня предсказуемость является «дефицитным товаром», Китай же - как крупная держава - готов стать движущей силой для стабилизации международной обстановки, считает специалист.

Уверенность в завтрашнем дне, которая обеспечивается за счет «определенности», полезна не только Китаю, но и всем странам мира. КНР готова предложить ориентиры для движения вперед и рецепты для решения общих проблем, с которыми сталкивается человечество.

Наконец, «дальновидность» подразумевает наличие у Компартии Китая понимания того, в каком направлении необходимо двигаться. Мир вновь стоит на перепутье и оттого, куда он пойдет дальше, зависит судьба людей. У КПК есть конкретный план развития, подразумевающий общий прогресс и обоюдную выгоду, отмечает Чжэн Цзянь.