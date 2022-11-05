. Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой
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Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой

Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой
Певец и бизнесмен Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочерью Афиной от Алены Гавриловой. Эмин слывет заботливым отцом. Певец и сольную карьеру строить успевает, и с детьми время проводить. У артиста есть сыновья Али и Микаил от первой жены Лейлы Алиевой. В браке с моделью Аленой Гавриловой на свет появилась дочка Афина. В своем микроблоге Эмин поделился свежим фото, умилив своих поклонников. Певец прижал к себе малютку-дочку, которая повисла у него на шее. Артист успел расстаться с Аленой Гавриловой, а потом снова сойтись. Пока влюбленные демонстрируют семейную идиллию.
«Обезьянка! На папиной шее повисла», «Шалунья», «Почему прячете малютку?», «Растет девчушка, такая сладкая», «Пупсик», «К папуле прильнула», «Сразу видно - любовь», «Класс!!» - пишут пишут поклонники.
# Шоу-бизнес Агаларов Эмин
По материалам: z-aya

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