. Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой

Певец и бизнесмен Эмин Агаларов поделился фото с подросшей дочерью Афиной от Алены Гавриловой. Эмин слывет заботливым отцом. Певец и сольную карьеру строить успевает, и с детьми время проводить. У артиста есть сыновья Али и Микаил от первой жены Лейлы Алиевой. В браке с моделью Аленой Гавриловой на свет появилась дочка Афина. В своем микроблоге Эмин поделился свежим фото, умилив своих поклонников. Певец прижал к себе малютку-дочку, которая повисла у него на шее. Артист успел расстаться с Аленой Гавриловой, а потом снова сойтись. Пока влюбленные демонстрируют семейную идиллию.«Обезьянка! На папиной шее повисла», «Шалунья», «Почему прячете малютку?», «Растет девчушка, такая сладкая», «Пупсик», «К папуле прильнула», «Сразу видно - любовь», «Класс!!» - пишут пишут поклонники.