. Южная Корея и США завершили совместные учения авиации

Военные Республики Корея и Соединенных Штатов закончили совместные учения авиации Vigilant Storm с привлечением порядка 240 самолетов, на которые Северная Корея отреагировала многочисленными ракетными пусками. Об этом сообщает информагентство Yonhap.

Около полудня 5 ноября стало известно, что два американских стратегических бомбардировщика B-1B примут участие в маневрах в последний день их проведения. Вместе с четырьмя южнокорейскими истребителями F-35A и четырьмя американскими F-16 они совершили совместный полет над Корейским полуостровом.

В то же время КНДР запустила четыре ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Всего, по данным информагентства, за неделю северокорейские военные запустили более 30 ракет. А секретарь ЦК Трудовой партии Кореи Пак Чон Чхон назвал решение Сеула и Вашингтона о продлении маневров «опасным и ошибочным».

Совместные учения США и Южной Кореи Vigilant Storm начались 31 октября и должны были завершиться 4 ноября. Подобные по масштабу учения не проводили около пяти лет. Однако в четверг, 3 октября, их продлили еще на один день в ответ на пуски ракет КНДР.

Как сообщала «Парламентская газета» накануне, в Республике Корея подняли авиацию в ответ на активность 180 самолетов КНДР.