. Какие работы можно проводить в саду и огороде: лунный календарь на ноябрь 2022 года
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Какие работы можно проводить в саду и огороде: лунный календарь на ноябрь 2022 года

Какие работы можно проводить в саду и огороде: лунный календарь на ноябрь 2022 года

В ноябре завершаются все садово-огородные работы и закрывается сезон 2022 года. Поэтому в течение этого месяца следует подготовить участок к зимовке и к началу сезона следующего года. В помощь садоводам и огородникам создается лунный календарь. Он указывает благоприятные и неблагоприятные дни для разных работ, которые следует проводить в этом месяце.

Какие работы проводятся в саду и огороде в последний месяц осени

Несмотря на то, что в ноябре в большинстве регионов нашей страны уже довольно холодно и по ночам возможны заморозки, работы на участке не становится меньше. За этот месяц предстоит сделать очень много, чтобы подготовить сад и огород к зиме, и создать необходимые условия для растений, обезопасив их от предстоящих утренних морозов.

В ноябре в подмороженную почву можно сеять некоторые культуры, чтобы уже весной получить первый урожай. Озимые посевы прекрасно переносят такие культуры, как лук-порей, укроп, шпинат, сельдерей, репа, редис и другие.


В ноябре, до сильных заморозков и выпадения снега, важно успеть собрать урожай поздних растений, таких как шиповник, кизил, калина, барбарис, а также утеплить на зиму те культуры, которым страшны сильные морозы.

Основное время в ноябре занимает уборка территории, обрезка деревьев, перекопка огорода и внесение удобрений в почву.

Благоприятные и неблагоприятные дни для садово-огородных работ в ноябре 2022 года

Лунный календарь на каждый месяц составляется с учетом фаз Луны, которая оказывает сильное влияние на рост и развитие растений, а также на получение урожая.

Благоприятным для большинства садово-огородных работ считается период растущей Луны, хотя многое учитывается индивидуально для каждой работы и даже для каждой культуры.


Считается, что работы в саду и огороде нежелательно проводить в фазы полнолуния и новолуния, в дни солнечного и лунного затмений. На эти даты лучше не планировать никаких работ с растениями, семенами или почвой.

В ноябре таких дней всего два:

  • 8 ноября — полнолуние и солнечное затмение;
  • 24 ноября — новолуние.


В нейтральные дни можно заниматься любыми работами в саду и огороде, которые не травмируют растения. Нельзя выкапывать и пересаживать культуры — в эти дни их легко повредить.

# Общество Сад, огород
По материалам: rsute

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