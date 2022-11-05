. Кофеманам на заметку: как правильно заварить идеальный кофе дома

Почти все современные люди обожают кофе и пьют его несколько раз в день. По крайней мере их утро начинается с этого бодрящего напитка. Вовсе не обязательно иметь дома кофемашину, чтобы наслаждаться густым ароматом кофе, главное, помнить о правилах его приготовления. В нюансах, увы, разбирается не каждый. Как же правильно заварить идеальный кофе дома?

Как заварить кофе в турке

Казалось бы, нет ничего проще, чем заварить молотый кофе в турке. Но правильно ли вы это делаете? Если нет, то вкус напитка будет не полностью раскрыт. Итак:

если хочется ощутить горький напиток, то заливать кофе нужно только холодной водой. Так он будет дольше вариться, что в результате даст насыщенный вкус;

чтобы получить нежный сливочный аромат, положите во время варки в турку кусочек сливочного масла;

снимайте турку с огня три раза во время поднятия пенки — и кофе обретет насыщенный вкус;

чтобы гуща осела после того, как сняли турку с огня, добавьте в кофе ложку холодной воды;

придумывайте собственные рецепты кофе, добавляя в него пряности по вкусу.

Как правильно заварить идеальный кофе в чашке

Если под рукой нет даже турки, а кофе хочется, то нет ничего проще, чем заварить его прямо в чашке. Для этого:

положите в чашку 1-2 ложки молотого кофе и сахар по вкусу;

налейте дддддддкипятком доверху, чтобы образовалась кофейная пенка;

дайте напитку настояться, после чего перемешайте его.

Чтобы кофе в чашке получился идеальным, лучше выбирать мелкий помол — он отдаст больше вкуса и аромата, а также будет более горьким.

Как сделать растворимый кофе не кислым

Этот вариант самый «ленивый». Растворимый кофе готовить проще всего, потому его часто заваривают на работе. Но после привыкают и покупают его даже домой. Однако есть и противники такого напитка. Они аргументируют тем, что растворимый кофе кислит, а это последнее, что хочется чувствовать в нем.





К счастью, есть способ убрать кислоту и наслаждаться действительно приятным вкусом. Для этого растворите кофе сначала в 50 граммах холодной кипяченой воды и лишь потом заливайте кипятком. Кислоты как не бывало.