. Кому увеличат пенсию в два раза ?

Стали известны специальные надбавки для пенсионеров. В начале месяца вступили в силу нововведения. Благодаря им некоторым категориям граждан гарантированы прибавки к пенсиям. Рассказываем подробнее об этом. Тем россиянам, которые достигли 80-летнего возраста, увеличат фиксированную выплату в два раза. Сумма составит 14 441 рубль (ранее — 7 220 рублей). Она может и возрасти, если на содержании у него находятся нетрудоспособные члены семьи. Также перерасчитаны пенсии работников угольной промышленности и гражданской авиации. Им нужно было обратиться с этим вопросом до 1 октября на основании данных о страховых взносах работодателей. Доплата увеличится в соответствие с продолжительностью специального стажа, размера зарплаты от суммы взносов по доптрафикам, которые поступили в бюджет Пенсионного фонда страны. В среднем, размер выплат составляет 4,7 тысячи и 21,2 тысячи рублей. У пенсионеров — членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации — должна быть соответствующая выслуга. Будут считаться мужчины, отработавшие 25 лет, а из женщин — 20 лет. Если же сотрудник покинул должность из-за проблем со здоровьем, то 20 и 15 лет для мужчин и женщин соответственно. Пенсионеры угольной промышленности, которых около 35 тысяч в стране, могут рассчитывать на надбавку в 5 тысяч рублей. Эксперты отмечают, почему людям этой профессии необходима подобная поддержка. «Их заслуги перед страной невозможно умалить. Создать благоприятные условия для вышедших на пенсию людей рискованных профессий — это важный гуманитарный триггер, лакмусовая бумажка, проявляющая уважение государства перед отважными людьми», — сказал экономист Андрей Лобода, цитирует «МК».