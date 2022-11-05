. Кормухина заступилась за сбежавшую Аллу Пугачеву

Певица Алла Пугачева наделала не малу шуму своим побегом за границу. Артистка уехала в Израиль, выставив особняк на продажу и прихватив двойняшек. Этот жест не оставил общественность равнодушной. Патриотично настроенные пользователи социальных сетей и звезды российского шоу-бизнеса возмущались поступком Примадонны. Крупицу своего мнения на другую чашу весов положила Ольга Кормухина. Певица считает, что 73-летнюю Пугачеву ругают зря. По ее мнению, артистка была порядочным человеком, готовым помочь в любой ситуации. «Она всегда снимает трубку. Всегда. И таких людей в нашем эстрадном цеху всего несколько. Алла Борисовна никогда ни с какими вопросами никого не отправляет к своим помощникам, а все решает сама», — заступилась за Примадонну 62-летняя Ольга Борисовна.Кормухина вспомнила, как обратилась к Пугачевой за помощью. Родственники скончавшейся Татьяны Николаевны Маркович хотели, чтобы женщина покоилась на Троекуровском кладбище, но официальные запросы в различные ведомства не давали результатов. Тогда певица позвонила Алле Борисовне. «Она меня выслушала молча — не проронила ни слова в ответ. Через пять минут перезвонила и дала нужный номер. И выделили даже два места — для Татьяны Маркович и ее супруга. Но самое удивительное, это когда Алла Борисовна перезвонила мне с вопросом: «Ну что, уже можно им звонить и благодарить?» Пугачева — это фантастика», — вспоминает Кормухина в интервью «Собеседнику». К слову, ранее Егор Кончаловский высказался об отъезде Аллы Борисовны в Израиль. По его мнению, этот шаг можно было предвидеть. «По-человечески ее поступок понятен, скажу больше — и от своей супруги я бы такого ожидал», — говорил 56-летний режиссер.