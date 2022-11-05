. "Кричал матом при детях": известный музыкант раскритиковал Киркорова за неадекватное поведение
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"Кричал матом при детях": известный музыкант раскритиковал Киркорова за неадекватное поведение

"Кричал матом при детях": известный музыкант раскритиковал Киркорова за неадекватное поведение

Перепалка между Филиппом Киркоровым и Наргиз стремительно перетекла в обсуждаемое во всей стране событие. На сторону певицы встало немало известных личностей. Среди них оказался и музыкант Александр Кузьмин, который не раз замечал за Бедросовичем неадекватное поведение.

В интервью изданию Prozvezd участник группы "Динамик" поделился мнением, что в последнее время многие артисты стали более конфликтны. Кузьмин считает, что в стране значительно упал уровень жизни и многие люди озлобились, в том числе и артисты. "Люди сейчас стали немного нервные, а иногда даже злые", — произнес Александр.


По словам Кузьмина, недавно он был с женой в магазине и наблюдал, как люди за кусок колбасы друг друга посылали. "Примерно то же самое происходит и между артистами. Только у них еще и амбиции свои есть", — считает музыкант. Однако Киркоров, по его мнению, всегда таким был.

Я много раз наблюдал за неадекватным поведением Киркорова. В последний раз это было на фестивале "Новая волна". Во время репетиции он кричал матом на весь концертный зал потому, что ему что-то не понравилось. Это было очень некрасиво, потому что в зале присутствовали дети.

Кроме того, Александр присутствовал на одной гулянке с Бедросовичем, на которой тот ко всем цеплялся и хамил. "Такое поведение свойственно ему", — говорит музыкант.


Александр Кузьмин рассказал, что думает о творчестве Киркорова и Наргиз

Несмотря на критику характера Филиппа, Александр не умаляет его таланта. По мнению музыканта, у исполнителя особенно хорошо получаются песни про любовь. "Умеет ли он любить, никто не знает. Но он шикарно это преподносит со сцены", — поделился Кузьмин.

Наргиз Закирову он тоже считает настоящим профессионалом своего дела, хотя лично с ней не знаком. "Она — талантливая певица. Те ее песни, которые я слышал, спеты очень профессионально. Сложно даже сказать, кто круче — Наргиз или Киркоров. А какая она по характеру — я не знаю", — говорит музыкант.

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По материалам: uposters.ru

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