. Ксения Собчак плачет по коллегам в СИЗО в свой день рождения

Ведущая и журналистка Ксения Собчак отметила свой самый странный день рождения. Журналистка, сбежавшая из России, отмечает 41-летие. Сейчас Ксении приходится несладко, а потому она дорожит поддержкой. Телеведущая уехала из страны на фоне разбирательств о вымогательстве денег у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. За 11 миллионов подозреваемый Кирилл Суханов, который является коммерческим директором Собчак, предлагал удалить пост с подробностями семейного праздника чиновника. В квартире телезвезды проходили обыски, а она тем временем спешно бежала в Литву через Белоруссию. Вскоре выяснилось, что Ксения воспользовалась израильским паспортом, наличие которого рьяно отрицала. Хейтеры накинулись на блондинку, обвинив в лицемерии. И теперь 41-летие Ксения встречает в одиночестве, рядом нет семьи и друзей. «Сегодня самый странный мой день рождения. Мои коллеги, мой близкий товарищ в СИЗО, я далеко от Родины. В такие моменты очень четко понимаешь, что ценно, а что — нет. Ценно — поддержка близких и совсем не близких людей, которые сказали доброе слово и не сделали вид, что ничего не заметили.Теперь я понимаю, почему и мои самые крепкие отношения связаны с теми, кого я когда-то поддержала, вступилась, просто высказалась «против тренда». Люди помнят добро, сделанное по отношению к ним в сложный момент. И я помню каждое слово от тех, кто не стал кидать камень», — написала в соцсетях журналистка. Звезда также отметила, что переживает за будущее и греет душу теплыми воспоминаниями. По всей видимости, Собчак не намерена отвечать обидчикам, так как попытки объясниться будут бесполезными. «Спасибо всем вам за любовь и поддержку — ее все равно больше, чем клеветы и злобы. Умные люди все видят и понимают. А неуемных все равно не переубедишь. Вряд ли можно жить прошлым в настоящем, когда нет будущего. Но вспомнить в свой 41 год те времена, когда мы были очень счастливы, точно можно», — поделилась Ксения. В России у телеведущей осталась семья. Константин Богомолов написал сегодня трогательное поздравление жене. В нем он выразил уверенность, что скоро в их жизни все наладится. «Такая слабая, но такая сильная, неутомимая и иногда ужасно уставшая, смелая и при том трусиха, любимая моя Ксю. С днем варенья! Враги проплывут мимо, неприятности рассеются, а ты будешь неизменно улыбаться, смеяться, хулиганить, любить и творить», — обратился 47-летний режиссер к супруге.