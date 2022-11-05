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Кто родился 5 ноября

Кто родился 5 ноября

Шамсаил Юнусович Саралиев (49 лет), первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы по международным делам. Возглавлял пресс-службу главы администрации Чечни, был заместителем министра республики по национальной политике, информации и внешним связям, советником главы республики  Рамзана Кадырова. Являлся министром Чеченской Республики по внешним связям, национальной политике, печати и информации.

Избирался депутатом Государственной Думы VI и VII созывов.

Шамсаил Саралиев принимал участие в составлении сборника материалов по истории чеченского народа «Чеченский архив». Он также автор книги «На пульсе времени».

Олег Викторович Морозов (69 лет), председатель Комитета Государственной Думы по контролю. Избирался депутатом Государственной Думы I, II, III, IV, V и VI созывов, являлся заместителем, первым заместителем председателя Госдумы. Возглавлял Управление Президента РФ по внутренней политике.

В 2015-2020 годах представляет в Совете Федерации исполнительный орган государственной власти Республики Татарстан, входил в состав сенатского комитета Совета Федерации по международным делам.

А ещё в этот день родились:

Кира Георгиевна Муратова (1934-2018), российский кинорежиссёр. Её режиссёрским дебютом стала короткометражная лента «У крутого яра», снятая в 1961 году. Среди других киноработ Муратовой: «Долгие проводы» (картина, снятая в 1971 году, долгое время «пролежала на полке», вышла на экраны только в 1987 году), «Астенический синдром», «Настройщик», «Мелодия для шарманки», «Вечное возвращение». Ко многим своим картинам она написала сценарии сама.

Кузьма Сергеевич Петров-Водкин (1878-1939), советский художник. Заслуженный деятель искусств РСФСР. Автор картин «Купание красного коня», «Смерть комиссара», «Утро. Купальщицы», «После боя» и др.

Художник также оформил ряд спектаклей Ленинградского театра драмы им. Пушкина. Занимался литературным творчеством, сочиняя рассказы, повести, пьесы и очерки. Писал теоретические статьи и преподавал.

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По материалам: pnp.ru

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