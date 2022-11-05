. Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023

Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023

Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023
Астролог Лариса Андерсен рассказала, в какие дни лучше заниматься делами. Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное лунное воздействие на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное лунное воздействие максимально. ⠀ 🟢 Самые благоприятные дни в ноябре 2022 г — 9, 11, 15, 16, 25, 26 ⠀ 🟡 В целом это хорошие даты — 4, 5, 6, 7, 10, 27, 28, 30 ⠀ 🔵 Нейтральные дни — 1, 3, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 29   🟠 Не самые удачные числа —  2, 8, 17, 20, 22 ⠀ 🔴 Самые неблагоприятные дни — 23, 24
# Шоу-бизнес Андерсен Лариса
По материалам: z-aya

Последние новости

Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз больше, чем на Playstation
Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз
Что такое кармический долг, как его вычислить и «расплатиться» за прошлое
Что такое кармический долг, как его вычислить и «расплатиться» за
Усталость или патология: почему горят подошвы ног
Усталость или патология: почему горят подошвы ног
Европейских лидеров обвинили в сокрытии реальных трат для восстановления Украины
Европейских лидеров обвинили в сокрытии реальных трат для
Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути: про игры от внутренних команд Xbox
Глава Xbox Game Studios Мэтт Бути: про игры от внутренних команд Xbox
Алена Хмельницкая похудела на 8 кг и показала, как сейчас выглядит
Алена Хмельницкая похудела на 8 кг и показала, как сейчас выглядит
Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023
Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь
Лиза Арзамасова запечатлелась с сынишкой Левушкой в перерыве между тренировками
Лиза Арзамасова запечатлелась с сынишкой Левушкой в перерыве между
Анастасия Решетова рассказала, как увеличила грудь без пластики
Анастасия Решетова рассказала, как увеличила грудь без пластики
Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes
Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker
Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев
Белый дом подтвердил визит советника Байдена в Киев
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.11.2022 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 04.11.2022 (15 фото)

Топ на сегодня

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под
Необычный факты о съемках фильма "Парк Юрского периода"
Необычный факты о съемках фильма "Парк Юрского периода"
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в пин-ап фотосессии (10 фото)
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в
Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из кризиса развития
Эксперт: РФ может предложить миру новую модель ценностей и выход из

Еще по теме

Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на октябрь 2022
Лариса Андерсен сделала календарь благоприятных дней на сентябрь 2022
Лариса Андерсен составила календарь удачных дней на август 2022
Лариса Андерсен рассказала, чем грозит холостая Луна 2022