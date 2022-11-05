. Лариса Андерсен поделилась календарем благоприятных дней на ноябрь 2023

Астролог Лариса Андерсен рассказала, в какие дни лучше заниматься делами. Ориентируясь на этот календарик вы можете подобрать наилучший день для важных событий, выбрав наиболее сильное положительное лунное воздействие на Вашу энергетику. И на оборот, избегать выполнение ответственных дел, когда отрицательное лунное воздействие максимально. ⠀ 🟢 Самые благоприятные дни в ноябре 2022 г — 9, 11, 15, 16, 25, 26 ⠀ 🟡 В целом это хорошие даты — 4, 5, 6, 7, 10, 27, 28, 30 ⠀ 🔵 Нейтральные дни — 1, 3, 12, 13, 14, 18, 19, 21, 29 🟠 Не самые удачные числа — 2, 8, 17, 20, 22 ⠀ 🔴 Самые неблагоприятные дни — 23, 24