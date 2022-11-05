. Лера Кудрявцева в шоке, что Кента сделали беременным
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Лера Кудрявцева в шоке, что Кента сделали беременным

Лера Кудрявцева в шоке, что Кента сделали беременным
Ведущая Лера Кудрявцева перематерилась из-за того, что главного мужчину ее детства сделали беременным. Ведущая программы «Секрет на миллион» воспитывает четырехлетнюю Машеньку от мужа, хоккеиста Игоря Макарова. Теледива старается всё свободное время посвящать дочери: Лера активно занимается ранним развитием малышки. Она сильно переживает за девочку, которой предстоит жить в стремительно меняющемся мире. В Америке появилась новая игрушка: беременный Кен. Создатели куклы Барби выпустили эту новинку и теперь активно рекламируют ее. В ролике утверждается, что забеременеть могут не только женщины, но и мужчины.
Кудрявцева эмоционально высказала мнение об этой игрушке. Леру возмутила идея производителей и пропаганда таких сомнительных ценностей в угоду толерантности. «Ну не хочу я больше материться, но беременный Кен! Мама, что происходит! Ну совсем долбанулись, или как? Кровь из глаз просто. Я вот реально не хочу, чтобы моя дочь, которой сейчас четыре года, видела таких кукол. Тьфу ты, прости Господи. Толерантные вы мои», — поделилась Кудрявцева. Дочь Леры Кудрявцевой стала звездой Сети. Недавно Машенька похвасталась своими музыкальными способностями: она трогательно исполнила советский хит.
# Шоу-бизнес Кудрявцева Лера
По материалам: z-aya

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