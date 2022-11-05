. Лиза Арзамасова запечатлелась с сынишкой Левушкой в перерыве между тренировками
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Лиза Арзамасова запечатлелась с сынишкой Левушкой в перерыве между тренировками

Лиза Арзамасова запечатлелась с сынишкой Левушкой в перерыве между тренировками
Звезда «Папиных дочек», актриса Лиза Арзамасова  поделилась милым снимком с Левой Авербухом. Лиза Арзамасова не спускает с рук сынишку Левушку, который как две капли воды похож на свою маму. В одном из интервью хореограф Илья Авербух признался, что только в браке с Елизаветой он понял, какое это счастье жить с тем, кто полностью разделяет твои взгляды и интересы. В своем микроблоге актриса из ситкома «Папины дочки» поделилась свежим фото с сынишкой Левушкой, умилив своих поклонников. Лиза усадила мальчугана на коленки, прижав его к себе.
«А ты? Да, да, - именно ты? Будешь завтра смотреть новый выпуск «Ледникового периода»? 😍🤩🙌»,  - поинтересовалась актриса у поклонников. «Будем, Лизонька, конечно будем!!!», «Как сынуля на вас похож. Просто прелесть☺️», «Какие вы обаятельные!🧡Будем смотреть обязательно!🙋‍♀️, «Лёвушка-главный зритель 😊 И мамочку и папочку по телевизору показывают ведь 😀», «Мама Ангел с Ангелочком❤️👏❤️» - откликнулись поклонники.
# Шоу-бизнес Арзамасова Лиза
По материалам: z-aya

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