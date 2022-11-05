. Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года

Вадим Карасев

На этой неделе нас могут ждать важные и не всегда приятные любовные события. В спорных ситуациях обращайтесь за помощью к любовному гороскопу, в котором вы сможете найти ответы на многие вопросы. Советы астрологов подскажут путь к счастью.

Начало данного периода может заразить нас тревожностью и негативом из-за неприятного затмения Луны. Аффирмации против стресса помогут победить тревогу и восстановить уверенность в себе и в своем будущем. Для любовных успехов это крайне важно, так как люди в эти семь дней, скорее всего, будут тянуться к тем, кто спокоен и способен оставаться собой в любой ситуации. Покажите всем, что вас не сломить, и за вами пойдут люди.

Овен

Неделя под покровительством сильной Венеры, но ретроградного Марса принесет Овнам некоторые неоднозначные проблемы. Это могут быть ссоры, в результате которых укрепятся отношения, либо душевные разговоры со второй половинкой, которые прольют свет на правду. Овны — одни из самых ярких людей по Знаку Зодиака. В них легко влюбиться, но это не значит, что можно расслабиться и ничего не делать.

Телец

Астрологи рекомендуют Тельцам отнестись серьезнее к своему внешнему виду и имиджу — в день затмения люди будут судить о тельцах по внешности, а не по поступкам. Представителям этого Знака важно выглядеть на все сто, чтобы произвести неизгладимое впечатление на противоположный пол или любимого человека. Унылый внешний вид — одна из причин постоянных неудач в любовной сфере. Смена имиджа на этой неделе будет крайне полезной.

Близнецы

Двойной аспект Меркурия и Солнца к Урану в среду подарит представителям Знака прилив сил и позитивные эмоции. Однако, время активных действий и новых перемен на личном фронте пока еще не пришло. Вместо это появится шанс исправить ошибки прошлого, тем более что любые действия Близнецов будут иметь последствия. Управлять судьбой и привлекать любовь поможет сила разума и подсознания. Это наилучший период для укрепления отношений.

Рак

Ракам стоит заняться самоанализом, чтобы понять, почему притягиваются несчастья и как этого избежать. Активные действия в любви имеют место быть, но лучше не тратить время впустую на свидания с тем, кто просто нравится. Если нет человека, от мыслей о котором сердце начиналось бы биться быстрее, лучше провести свободное время в домашних делах и релаксе, а не на свиданиях.

Лев

Львам, возможно, на этой неделе придется часто встречаться с проявлением симпатии со стороны противоположного пола. Однако, не стоит бежать в объятия к первому встречному или первой встречной. Лучше сначала приглядеться к человеку, проверить с ним любовную совместимость. Спешка в любви никогда не приносит ничего хорошего. Важно быть осторожными и принимать только взвешенные решения.

Дева

Успехи Дев в любви напрямую будут зависеть от кармы. Важно следовать кармическим законам, чтобы не настраивать против себя Вселенную. Если получится жить по правилам морали, Девы смогут привлечь внимание такого же доброго человека. Астрологи советуют отложить все инициативы на работе, и вместо этого больше времени уделить семье и отношениям с любимым человеком.

Весы

Текущие положение планет говорит о том, что на этой неделе Весам необходимо почаще хвалить вторую половинку. Также важно помнить о магии закрытого рта. Нельзя рассказывать никому о своих планах, причем не только в любви, но и в делах. Причина проста — в период с 7 по 13 ноября могут активизироваться недоброжелатели. Многие люди захотят насолить Весам.

Скорпион

Астрологические события этой недели могут разрушить отношения Скорпионов со второй половинкой. Астрологи рекомендуют представителям этого Знака найти дополнительный источник сил и позитивных эмоций, чтобы перекрыть негативное влияние Луны. Кроме этого, астрологи советуют Скорпионам как можно скорее избавиться от токсичных психологических привязок. Особенно важно это для тех, кто пока одинок.

Стрелец

Стрельцам важно быть максимально осторожными, чтобы не создавать себе проблемы из-за внезапно нахлынувших эмоций, особенно в понедельник и вторник. Им стоит помнить, что в плане отношений наступает неделя, на которой нужно думать о других людях больше, чем о себе. Также важно следовать оптимизму и позитивному мышлению, так как сейчас крайне актуален закон притяжения мыслей.

Козерог

Козерогам следует остерегаться общения с энергетическими вампирами. Нужно следить за тем, чтобы в окружении было как можно меньше тех, кто питается чужими негативными эмоциями. В выигрыше останутся те Козероги, чьи отношения будут развиваться по знакомой схеме. В этом случае даже влияние лунного затмения сойдет на нет, а может даже пойдет на пользу, укрепив любовь.

Водолей

Водолей — один из самых оптимистичных Знаков Зодиака. Их позитив поможет им понравиться кому угодно. Водолеям, которые только вступили в новые отношения, желательно не принимать важных решений, так как они могут стать причиной размолвок. Вторник — самый опасный день, в который возможны ссоры и недопонимание. В другие дни влияние планет наполнит жизнь Водолеев яркими счастливыми событиями.

Рыбы

Всем Рыбам. Которые находятся в поисках второй половинки, стоит начать проявлять активность. Также можно обзавестись вещами для дома, которые привлекают удачу в этой сфере. Многих Рыб ждет насыщенная и романтичная неделя, на которой нельзя отказываться от новых знакомств и романтических свиданий. Многое будет зависеть от умения Рыб прислушиваться к своей интуиции.