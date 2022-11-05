. Моргенштерн не может отпустить бывшую жену

Певец Моргенштерн запел об изменах. Артист и Дилара все больше путают общественность, не отвечая на вопрос, вместе они или нет. Экс-жена рэпера называет его бывшим, он же до сих пор признается ей в любви. *Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. На днях Моргенштерн выпустил альбом LAST ONE. Удивительно, что в продвижении поучаствовала и Дилара. Правда, девушка сразу оговорилась, что боится услышать строки о себе. «Ребята, 21 октября выходит альбом моего бывшего мужа. Слушать я его, конечно же, не буду, дабы поберечь свою психику. А не поддержать тоже не могу. Послушайте, потом расскажите, как вам», — поделилась она. И блогерша была права, Алишер (настоящее имя музыканта — прим. «З-ая.ру») не упустил момента рассказать о ней. «Богаты даже в бедности, с Диларой только встретились», — читает он, рассказывая о начале творческого пути. Но не забыл 24-летний артист похвастаться любовными победами. «Моя кровать трехместная, значит, не для всех сучек найдутся места. Выберу bitch и наберу bitch», — дерзил исполнитель.Вспомнил он и переезде за границу, когда отношения с Зинатуллиной стали рушиться и начались измены. «Никогда не думал, что оставим мы Россию. Плохо говорить о бывших — это некрасиво. Уеду с ее bestie, ведь она меня бесила», — продолжил Моргенштерн. В песне «Я понял» он раскаивается перед Диларой. Его мучает то, что постоянно уходил от нее, думая, что брак приносит только проблемы. Только находясь рядом с ней музыкант набирался сил, получал долгожданный успех, после чего вдруг бросал все. Моргенштерн устал от неопределенности, и похоже, готов вернуть бывшую жену. «Она — моя любовь жизни. Мне повезло, что я ее тоже. Иначе я бы себя убил на ее месте. Сейчас лучше общаемся, нашли общий язык. Готов ли я прожить с ней всю жизнь? Готов! Все познается в сравнении. Я без нее гнию. Мне кажется, что я рок-звезда, а потом лежу один в темноте и думаю: «А что-то не весело ни фига», — грустил он в интервью.