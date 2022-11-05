. "Начнем все сначала!": пранкер Эдвард Бил вышел из колонии после совершенного ДТП

Вадим Карасев

Пранкер Эдвард Бил (Эдуард Биль) стал виновником автоаварии на Садовом кольце в 2021 году, в результате которой пострадала Мария Артемова. Суд приговорил его к году и двум месяцам колонии общего режима, и на днях срок подошел к концу.

Жена Эдуарда Диана Биль поделилась радостью с подписчиками своего Telegram-канала. "Вы видели, ребят? Кто это?" — сказала девушка и показала мужа на кадрах.

Блогер также связался с подписчиками и обещал, что будет достигать новых высот. "Сделаем все возможное и невозможное для достижения новых высот! Молод и свеж! Начнем все сначала!" — написал Биль.

К слову, до ДТП Эдуард снимал довольно жестокие пранки, на которых издевался над людьми или даже устраивал драки, но теперь, возможно, все изменится. Незадолго до колонии он попытался обелить свою репутацию и построил бесплатный продуктовый магазин для жителей подмосковного села. Многие подписчики надеются, что он продолжит в том же духе.

Пострадавшая в ДТП порадовалась, что Эдвард Бил вышел на свободу

После происшествия блогер извинился перед Марией Артемовой, подарил ей цветы и зачитал рэп. И женщина, и ее муж простили Эдуарда. По информации Газета.ру, Мария уже знает, что пранкер на свободе.

Он со мной не связывался, и мы не общались все это время. Честно говоря, даже не знала, когда он должен выйти. Я очень рада, что он выходит, потому что думаю, что у него приоритеты поменялись. Он вернется к семье, это самое главное.

Артемова также сказала, что готова встретиться с Билем, если он захочет.

