. Наргиз Закирова безмозглая артистка с большим количеством прихотей, заявил ее директор

Директор певицы Наргиз Закировой рассказал о ее прихотях. Концертный директор, который несколько лет проработал с певицей, рассказал о ее капризах. Организаторам мероприятий приходилось выполнять ее безумные прихоти. Кроме того, исполнительница употребляла спиртное на каждом выступлении. Сергей Лавров раньше сотрудничал с артисткой. Несколько лет ему приходилось терпеть выходки и капризы Наргиз. По его словам, вокалистка часто баловалась алкоголем. В день концерт могла перенести его. Более того, звезда шоу «Голос» вносила в райдер любые прихоти. Однако на сцене 52-летняя вокалистка всегда вела себя профессионально и выкладывалась на 100 процентов.«Просто в ее случае: «Бог дал талант, а мозгов не дал». Она могла запросто проснуться утром и сказать, что у нее не звучит голос, поэтому она не поедет на вечерний концерт. Хотя всю ночь до этого бухала. Или потребовать перенести концерт на два дня. Как это перенести? Это же вложенные бабки: оплачена аренда зала, аппаратура, реклама. Я не могу перенести! А ей было все равно. Однажды она вообще заявила, что не поедет на концерт, пока ей не предоставят автомобиль с кроватью. Чтобы вы понимали, это был не длительный переезд. Нужно было доехать из Москвы до Подольска! В кресле она ехать не хотела: требовала кровать. Плюс — выпивка», — рассказывает Лавров «MK.RU». Напомним, из-за антироссийских высказываний Наргиз Закировой запрещен въезд в РФ до 2072 года. Как известно, в нашей стране она прославилась благодаря участию в шоу «Голос», после которого ее раскруткой стал заниматься Максим Фадеев. Но их сотрудничество со скандалом завершилось через пять лет. Продюсер перечеркнул все договоренности, и запретил исполнять свои песни. Сейчас вокалистка находится на родине — в Узбекистане. На сегодняшний день на официальном сайте Закировой в расписании не значится ни одного концерта. Но артистка не забросила творчество. Сегодня она анонсировала в соцсетях выход нового клипа. «Узбекские организаторы боятся связываться с Фадеевым, который запретил ей исполнять свои хиты. А со своими песнями Наргиз никому не нужна: зрители не придут просто», — пояснил Лавров.