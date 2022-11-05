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Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евро

Немецкой SEFE предрекли убытки в миллиард евроBloomberg: экс-дочка «Газпрома» SEFE может понести убытки в размере одного миллиарда евро

Бывшей немецкой дочерней компании «Газпрома» SEFE Securing Energy for Europe GmbH (ранее известной как Gazprom Germania GmbH) предрекли убытки в размере около одного миллиарда евро. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, независимый нефтетрейдер Vitol может приостановить поставки газа немецкой компании. Источники Bloomberg заявили, что в таком случае SEFE потеряет около миллиарда евро. Уточняется, что контракты с нефтетрейдером были подписаны, когда цены на рынке были гораздо ниже. Немецкая компания «решительно отвергает законность приостановки [поставок газа] и продолжит оспаривать ее по всем доступным каналам».

Подразделение SEFE в Лондоне обратилось в суд с требованием запретить нефтетрейдеру совершать действия, угрожающие «вызвать немедленные и непоправимые пагубные последствия». В результате судебное разбирательство было проиграно, а новое может состояться в конце февраля или марте 2023 года. Ранее в Vitol сообщили, что у них есть право прекратить или приостановить поставки из-за смены владельца бывшей дочки «Газпрома» в апреле, передает Bloomberg.

Ранее стало известно, что бывшей дочерней компания «Газпрома» понадобится более пяти миллиардов евро для замены непоставленного российского газа.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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