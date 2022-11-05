. Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками

Музыкант и актер Никита Пресняков сейчас находится в США, но соскучился по своим фанатам. Никита Пресняков середине октября покинул Россию. Сначала о сыне Орбакайте не было никаких вестей, но позже он объявился в США. Певца засняли в компании красивых девушек на тематической вечеринке. А на днях Никита прервал молчание и впервые с момента отъезда вышел на связь. Внук Пугачевой осел в США и, судя по всему, возвращаться в Россию пока не намерен. Никита Пресняков вот уже несколько недель живет за океаном. Он хранил молчание и не комментировал никакие новости о себе. Но недавно заговорил.Он вышел на связь с подписчиками. Пресняков обсудил с фолловерами песню из киносаги «Сумерки». «Такая вроде спокойная песня, но почему-то в ней так много мурашек», - вздыхает музыкант.Подписчики артиста забросали кумира вопросами о возвращении на Родину. Но, похоже, эта тема для него табу. Он проигнорировал фолловеров. Публику еще тревожит тот факт, что Никита уехал один. Его жена Алена Краснова осталась в Москве. Мама певца Кристина Орбакайте тоже молчит о месте нахождения сына. «Никита, не пропадай, а чаще выкладывай свои видео с тем, чем ты занимаешься, чтобы разные СМИ и блогеры перестали сочинять всякие небылицы про тебя и множить их. Это же настоящая травля. Мы переживаем за тебя, а как ты это выносишь, вообще трудно представить. Чаще давай о себе знать и все сплетни быстро забудутся. Удачи тебе и терпения. Я уверена, что у тебя всё будет хорошо. Ты этого заслуживаешь», написала в Телеграм-канале одна из фанаток Преснякова. Стоит отметить, что музыкант не раз говорил, что ему по душе именно Соединенные Штаты, а американцев он считает гораздо более приветливыми и доброжелательными людьми в отличие от россиян. Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.