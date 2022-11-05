. Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками

Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками
Музыкант и актер Никита Пресняков сейчас находится в США, но соскучился по своим фанатам. Никита Пресняков середине октября покинул Россию. Сначала о сыне Орбакайте не было никаких вестей, но позже он объявился в США. Певца засняли в компании красивых девушек на тематической вечеринке. А на днях Никита прервал молчание и впервые с момента отъезда вышел на связь. Внук Пугачевой осел в США и, судя по всему, возвращаться в Россию пока не намерен. Никита Пресняков вот уже несколько недель живет за океаном. Он хранил молчание и не комментировал никакие новости о себе. Но недавно заговорил.
Он вышел на связь с подписчиками. Пресняков обсудил с фолловерами песню из киносаги «Сумерки». «Такая вроде спокойная песня, но почему-то в ней так много мурашек», - вздыхает музыкант.
Подписчики артиста забросали кумира вопросами о возвращении на Родину. Но, похоже, эта тема для него табу. Он проигнорировал фолловеров. Публику еще тревожит тот факт, что Никита уехал один. Его жена Алена Краснова осталась в Москве. Мама певца Кристина Орбакайте тоже молчит о месте нахождения сына. «Никита, не пропадай, а чаще выкладывай свои видео с тем, чем ты занимаешься, чтобы разные СМИ и блогеры перестали сочинять всякие небылицы про тебя и множить их. Это же настоящая травля. Мы переживаем за тебя, а как ты это выносишь, вообще трудно представить. Чаще давай о себе знать и все сплетни быстро забудутся. Удачи тебе и терпения. Я уверена, что у тебя всё будет хорошо. Ты этого заслуживаешь», написала в Телеграм-канале одна из фанаток Преснякова. Стоит отметить, что музыкант не раз говорил, что ему по душе именно Соединенные Штаты, а американцев он считает гораздо более приветливыми и доброжелательными людьми в отличие от россиян. Пресняков с 2004 по 2009 год учился в Нью-Йоркской киноакадемии, а российский паспорт получил в консульстве РФ в Нью-Йорке в 2010 году.
# Шоу-бизнес Пресняков Никита
По материалам: z-aya

Последние новости

Жителей Германии призвали экономить газ
Жителей Германии призвали экономить газ
Красотка и обруч
Красотка и обруч
Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что можно и что нельзя делать 6 ноября, молитва
Светлый праздник иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость»: что
Шольц обозначил красную черту по Украине
Шольц обозначил красную черту по Украине
Ксения Собчак плачет по коллегам в СИЗО в свой день рождения
Ксения Собчак плачет по коллегам в СИЗО в свой день рождения
Сменившая имидж Ирина Пегова появилась в молодежном образе
Сменившая имидж Ирина Пегова появилась в молодежном образе
Дочка Александра Пескова ужаснула своей худобой
Дочка Александра Пескова ужаснула своей худобой
Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками
Никита Пресняков, сбежавший в США, вышел на связь с поклонниками
Алексей Панин без заработков не знает, что делать с дочерью
Алексей Панин без заработков не знает, что делать с дочерью
Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Еще один новый перк стал доступен по подписке Game Pass Ultimate
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с девушками
Донецкий хакер показал переписки главнокомандующего ВСУ Залужного с
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней Барзиковым
Безверхова-старшая собрала группу поддержки, чтобы бороться с Ваней

Топ на сегодня

Сайт конвертер текста в картинки
Сайт конвертер текста в картинки
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День народного единства
"Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского Playboy (4 фото)
Звезда фильмов для взрослых Liya Silver снялась для обложки шведского

Еще по теме

Никита Пресняков попал в кадр на вечеринке в Лос-Анджелесе
Никита Пресняков показал обнаженный накаченный торс
Внук Пугачевой Никита Пресняков признался в любви к спиртному
Никита Пресняков высказался после побега в США