. Новости Game Pass за 29 октября — 5 ноября: хорошие анонсы, новые игры и различные материалы

Вадим Карасев





Для подписки Game Pass прошедшая неделя, с 29 октября по 5 ноября, стала довольно интересной и насыщенной на события. На этой неделе стало известно о целом ряде проектов, которые выйдут в подписке Game Pass и выглядят очень интересно. Также сообщили об играх, которые скоро удалят из игрового сервиса. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.

Что добавили в Game Pass

Добавили в подписку Game Pass на этой неделе не особо много проектов:

The Legend Of Tianding (Xbox, PC)The Walking Dead: Michonne (PC)The Walking Dead: A New Frontier (PC)Ghost Song (Xbox, PC)

Стоит сказать, что игра Ghost Song получила довольно высокие отзывы от критиков — ее точно стоит попробовать по Game Pass, если вам нравятся игры подобного жанра.

Анонсы для Game Pass

На этой неделе стало известно об играх, которые добавят в подписку Game Pass в первой половине ноября — вот эти проекты:

Football Manager 2023 (PC) – 8 ноябряFootball Manager 2023 Xbox (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноябряReturn to Monkey Island (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноябряVampire Survivors (Xbox) – 10 ноябряPentiment (Xbox, PC, xCloud) – 15 ноябряSomerville (Xbox, PC) – 15 ноября

Стоит сказать, что в этом списке есть немало ожидаемых игр — Return to Monkey Island и Vampire Survivors уже получили высокие оценки на других платформах, а игры Pentiment и Somerville выглядят крайне интересно.

Помимо анонсов для Game Pass на первую половину ноября, на этой неделе стало известно еще о следующих играх, которые выйдут в Game Pass в будущем:

Скоро удаляют из Game Pass

Roboquest (Xbox Game Pass) — январь 2023 годаAtomic Heart (Xbox, PC) — 21 февраля 2023 годаDune: Spice Wars (PC Game Pass) — даты релиза нет

8 ноября из подписки Game Pass удалят следующие проекты:

Football Manager 2022 (PC)Football Manager 2022 Xbox Edition (Xbox, PC, xCloud)

А 15 ноября подписка Game Pass лишится игр:

Другие интересные новости и материалы

Art of Rally (Xbox, PC, xCloud)Fae Tactics (Xbox, PC, xCloud)Next Space Rebel (Xbox, PC, xCloud)One Step from Eden (Xbox, PC, xCloud)Supraland (Xbox, PC, xCloud)Subnautica (Xbox, PC, xCloud)Warhammer 40,000: Darktide выйдет в PC Game Pass в день релиза — уже в ноябреGame Pass Friends & Family готовится к запуску в новых странах: подробности о подпискеКак легко определить, какие игры из Steam есть в Game PassGhostwire: Tokyo от Bethesda точно выйдет на Xbox Series X | S и в Game PassPentiment от Obsidian уже доступна для предварительной загрузки по Game PassGame Pass на 3 месяца бесплатно можно получить за активность на TwitchНовинка Game Pass игра Gunfire Reborn может помочь поправить нечетный игровой счет