Новости Game Pass за 29 октября — 5 ноября: хорошие анонсы, новые игры и различные материалы
Для подписки Game Pass прошедшая неделя, с 29 октября по 5 ноября, стала довольно интересной и насыщенной на события. На этой неделе стало известно о целом ряде проектов, которые выйдут в подписке Game Pass и выглядят очень интересно. Также сообщили об играх, которые скоро удалят из игрового сервиса. Обо всем этом в нашей еженедельной сводке новостей Game Pass.
Что добавили в Game Pass
Добавили в подписку Game Pass на этой неделе не особо много проектов:
The Legend Of Tianding (Xbox, PC)
The Walking Dead: Michonne (PC)
The Walking Dead: A New Frontier (PC)
Ghost Song (Xbox, PC)
Стоит сказать, что игра Ghost Song получила довольно высокие отзывы от критиков — ее точно стоит попробовать по Game Pass, если вам нравятся игры подобного жанра.
Анонсы для Game Pass
На этой неделе стало известно об играх, которые добавят в подписку Game Pass в первой половине ноября — вот эти проекты:
Football Manager 2023 (PC) – 8 ноября
Football Manager 2023 Xbox (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноября
Return to Monkey Island (Xbox, PC, xCloud) – 8 ноября
Vampire Survivors (Xbox) – 10 ноября
Pentiment (Xbox, PC, xCloud) – 15 ноября
Somerville (Xbox, PC) – 15 ноября
Стоит сказать, что в этом списке есть немало ожидаемых игр — Return to Monkey Island и Vampire Survivors уже получили высокие оценки на других платформах, а игры Pentiment и Somerville выглядят крайне интересно.
Помимо анонсов для Game Pass на первую половину ноября, на этой неделе стало известно еще о следующих играх, которые выйдут в Game Pass в будущем:
Roboquest (Xbox Game Pass) — январь 2023 года
Atomic Heart (Xbox, PC) — 21 февраля 2023 года
Dune: Spice Wars (PC Game Pass) — даты релиза нет
Скоро удаляют из Game Pass
8 ноября из подписки Game Pass удалят следующие проекты:
Football Manager 2022 (PC)
Football Manager 2022 Xbox Edition (Xbox, PC, xCloud)
А 15 ноября подписка Game Pass лишится игр:
Art of Rally (Xbox, PC, xCloud)
Fae Tactics (Xbox, PC, xCloud)
Next Space Rebel (Xbox, PC, xCloud)
One Step from Eden (Xbox, PC, xCloud)
Supraland (Xbox, PC, xCloud)
Subnautica (Xbox, PC, xCloud)
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