. Очевидец рассказал о пожаре в ночном клубе Костромы

Вадим Карасев

Очевидец пожара в ночном клубе в Костроме сообщил, что люди выбивали окна, чтобы спастись

Люди выбивали окна в «Полигоне», чтобы спастись, и, напуганные, бросались под колеса проезжающих машин. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил очевидец пожара в костромском ночном клубе Иван (имя изменено по просьбе собеседника — прим. «Ленты.ру»).

«Я общался с охранником, который дословно сказал, что какой-то человек выстрелил из петарды в потолок и он вспыхнул. Дым сразу осел вниз. После этого началась паника», — рассказал очевидец.

Также он отметил, что выход из клуба через турникет. «Основной выход там ужасный. Вроде были запасные выходы, но они за закрытой решеткой. Люди выбивали стекла в здании и, напуганные, бросались под колеса. Они кричали», — сообщил Иван.

Что произошло?

Ранее появилась информация, что число погибших в костромском ночном клубе «Полигон» возросло до 15. Также известно, что при пожаре в клубе пострадали четыре человека. Уточняется, что до пожара посетители заведения устроили массовую драку.

Следственный комитет области возбудил уголовное дело в связи с инцидентом. В частности, было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

Крупный пожар произошел в ночном клубе «Полигон» в Костроме в ночь на субботу, 5 ноября. На площади в 3,5 тысячи квадратных метров произошло обрушение кровли. Из здания эвакуировали 250 человек. Открытое горение ликвидировано, заявили в ГУ МЧС по Костромской области.