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Опубликован предварительный список погибших при пожаре в костромском клубе

Опубликован предварительный список погибших при пожаре в костромском клубеTelegram-канал 112 выложил предварительный список погибших при пожаре в клубе «Полигон»

Опубликован предварительный список погибших посетителей ночного клуба «Полигон» в Костроме. Перечень имен, фамилий и дат рождения выложен в Telegram-канале 112.

В списке приводятся данные шести человек, издание отмечает, что он обновляется и дополняется. Среди погибших перечислены 38-летний Юрий Зачиналов, 35-летняя Наталья Кинешенцева, 27-летний Георг Киракосян, 39-летний Михал Гурнов, 38-летний Александр Редников и 40-летний Алексей Якимов.

112 отмечает, что наибольшее число погибших было найдено в курительной комнате клуба. При этом издание добавляет, что при пожаре погибли не 15, а 13 человек. Официального подтверждения этого сообщения не поступало.

В Костроме в ночь на субботу сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон», погибли более 10 человек, ведутся поиски еще четырех посетителей клуба. Следственный комитет области возбудил уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, свою проверку обстоятельств произошедшего начала и региональная прокуратура.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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