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Овечкин повторил рекорд легенды НХЛ Горди Хоу полувековой давности

Овечкин повторил рекорд легенды НХЛ Горди Хоу полувековой давности

Российский хоккеист, форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин повторил рекорд Горди Хоу по количеству забитых шайб за один клуб. Капитан столичной команды назвал "крутым" очередное достижение.

Ночью 4 ноября Овечкин забил в гостевом матче регулярного чемпионата против "Детройт Ред Уингз" ("Кэпиталз" уступили 1:3). Россиянин, практически всю карьеру выступающий за "Вашингтон", повторил рекорд НХЛ по шайбам, заброшенным за один клуб – он принадлежал канадцу Горди Хоу (забил 786 голов в "Детройте" с 1946 по 1971 год). Примечательно, что Овечкину понадобилось на это 1286 игр, тогда как Хоу — на 401 матч больше (1687).


Овечкин назвал "крутым" и "огромным" новое достижение: сравнение с легендарным хоккеистом стало для него поводом для гордости.

"Да, очевидно, что это огромное достижение. Всю свою карьеру я провел в "Вашингтоне". Я сравнялся с легендой, это довольно большое число шайб, и это довольно крутое достижение", — заявил Овечкин.

После матча россиянина поздравил сын Горди Хоу Марк, тоже хоккеист. Спортсмен охарактеризовал Овечкина как "самого чистого снайпера, какие только есть в этой игре".

"Он феноменальный бомбардир. Считаю ли я, что он лучший игрок, чем Горди Хоу? Нет. Я думаю, что Горди был лучшим игроком в целом. Но Овечкин — самый чистый снайпер, какие только есть в этой игре. Мне не терпится увидеть фотографию, которую мы сделали вместе. Кроме того, он на ней на коньках. Я должен выглядеть рядом с ним как маленькая полевая мышь", — поделился Хоу-младший.

Овечкин продолжает подниматься в исторических рейтингах НХЛ. Он уже занимает третье место в списке лучших снайперов лиги с 786 забитыми шайбами, отставая на 15 голов от занимающего второе место Горди Хоу. За прошлый сезон 37-летний Овечкин был вторым по броскам по воротам, а в среднем провел на льду 20:34 минут за матч. Больше всего шайб в истории НХЛ забросил канадец Уэйн Гретцки (894), и Овечкин ставит перед собой цель побить его рекорд. Сам Гретцки даже признался, что в какой-то мере болеет за Ови и уже готов к тому, что тот превзойдет его достижение.

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По материалам: uposters.ru

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