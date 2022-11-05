. Памятники сносят, потому что наши павшие — как часовые

Они мешают Европе переписывать историю

65 лет назад, 5 ноября 1957 года, в болгарском городе Пловдив на холме Бунарджик торжественно открыли памятник советскому солдату-освободителю, которого болгары назвали «Алеша». Его прообразом стал Алексей Скурлатов, стрелок и связист 10-го отдельного лыжного батальона 922-го стрелкового полка 3-го Украинского фронта. «Алеша» пока остается на своем посту. Но в ряде стран Европы развернулась кампания за снос российских военных мемориалов. «Наша задача — сделать все, чтобы защитить и сохранить историческую память о подвигах защитников Отечества и сберечь имена героев», — заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Из камня его гимнастерка, из камня его сапоги

Победа в Великой Отечественной войне далась нам дорогой ценой. В 45 282 воинских захоронениях покоятся 8 838 388 солдат и офицеров Красной Армии. Почти половина — 4 341 342 человека — спят вечным сном в 13 109 захоронениях на территориях иностранных государств, из них в 11 странах Европы — более 2,5 миллиона, сообщила «Парламентской газете» врио главы департамента Минобороны по увековечению памяти погибших при защите Отечества Алла Кирилина.

Европейцы старших поколений помнят о принесенных жертвах, поэтому на протяжении многих лет после Второй мировой воины могилы поддерживают в достойном состоянии. Их учет, сохранение и ремонт, а также установление имен неизвестных воинов ведутся на основе российского законодательства, международных договоров, шестнадцати двусторонних межправительственных соглашений и межгосударственного соглашения стран СНГ.

Сейчас Ассамблея народов Евразии уже на две трети создала реестр военных мемориалов на территории Европы, проинформировала «Парламентскую газету» пресс-служба Россотрудничества. Это позволит лучше контролировать их сохранение, ухаживать, ремонтировать и восстанавливать, в чем нуждаются сотни таких объектов в странах Восточной Европы. При условии, что они будут стоять там, где их поставили.

С развертыванием на Западе кампании по искажению истории, фальсификации роли СССР в войне и победе над нацизмом участились и случаи демонтажа воинских памятников и осквернения российских захоронений.

Скульптура «Алеши» сорок лет была достопримечательностью Пловдива, символом советско-болгарской дружбы и признательности болгар за избавление их страны от немецкого фашизма.

После 1991 года начались попытки столкнуть солдата с пьедестала. Верховный суд Болгарии в 1996 году постановил, что монумент-памятник Второй мировой войны не может быть разрушен. Но атаки продолжаются и на «Алешу», и на памятник Советской Армии в Софии, и на памятник офицерам-морякам в Поморие, и на мемориал в Радомире. Об этом сказано и в докладе российского МИД за 2022 год о проявлениях в зарубежных странах различных форм героизации нацистского движения, неонацизма, расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости.

Вандалы сожгли венки на захоронениях в Пернике, повредили плиту на монументе Георгию Жукову в Стрелче, оскверняли братскую могилу в софийском Лозенце и братскую могилу 45 советских офицеров и солдат в Добриче. Русофильские организации, антифашистские НКО и посольство России в Болгарии оперативно устраняют последствия. Но виновников не наказывают.

Публичные казни

Статус «памятников благодарности» и «памятников освободителям» в Европе ныне не защищает их от уничтожения. Лидируют в борьбе с памятью о войне Польша, Латвия, Литва, Эстония и Чехия, отмечается в докладе МИД. В Польше, где смертью храбрых пали более 600 тысяч советских воинов, осталось менее ста из 561 монумента. У Варшавы своя интерпретация освободительной миссии СССР: в ходу тезис о Польше как главной жертве «двух тоталитаризмов», равной ответственности СССР и Германии за развязывание войны.

Снос памятников настолько интенсивен, публичен — с присутствием официальных лиц и телетрансляцией в прямом эфире, — что посольство России едва успевает фиксировать все эпизоды. Только при инвентаризации памятников вне захоронений в 2021 году наши дипломаты выявили девять новых случаев сноса — в Башкуве, Биньче и Радово-Вельке, во Вроцлаве и в других местах.





В 2022 году ликвидированы памятники советским воинам-освободителям в Высоке-Мазовецке, Леско и Чеховице-Дзедзице. Исчез обелиск с могилы Героя Советского Союза Александра Синицына в районе Воля-Буховска. Из 80 с лишним актов вандализма на российских мемориальных объектах в Европе больше половины — на счету Польши. В марте Институт национальной памяти объявил о сносе 60 объектов, а к июлю снесено еще 20.

Ударно избавляется от «тоталитарного наследия» Литва, за освобождение которой пали свыше 137 тысяч наших воинов. Поруганию с начала года подверглись десятки монументов, мемориалов и обелисков в местах воинских захоронений — в поселках Жаслей, Пашалтуонис, Ержвилкас, Мариямполе, Куркляй и других. В Вильнюсе неоднократно оскверняли мемориал на Антакальнисском кладбище — усыпальнице более трех тысяч бойцов 3-го Белорусского фронта. Власти столицы называют его «милитаристским монстром» и хотят снести.

Муниципальные власти Литвы обязались в 2022 году демонтировать десятки военно-мемориальных памятников, сообщается в докладе МИД России. В Каунасе снесен памятник советскому солдату на кладбище в Аукштейи Шанчяй, где похоронены 5065 солдат и офицеров нескольких стрелковых корпусов 5-й армии 3-го Белорусского фронта, в том числе двенадцать Героев Советского Союза. Фактически разрушен воинский мемориал в Клайпеде.

Святыни? Нет, оккупационный «мусор»

Не отстает и Латвия. После того как Россия начала СВО, вандалы надругались над пятнадцатью памятниками. В Риге снесен мемориал воинам Советской Армии. Его 79-метровый обелиск после семичасовой долбежки пневматическими молотами повалили в пруд, а саму экзекуцию показали в прямом телеэфире.





Борьба с «прославлением советского оккупационного режима» обрекла на уничтожение около трехсот мемориалов в честь освободителей Латвии от нацизма. Их называют «мусором» и бетонными кусками, не имеющими ценности. Органы самоуправлений нередко бегут впереди законодателей. Так, власти Сигулды анонсировали демонтаж трех объектов, в том числе мемориала воинам Панфиловской дивизии в поселке Малнилсе и камня памяти советских военнопленных. В Екабпилсе ликвидировали братское воинское захоронение. Разрушен постамент памятника артиллеристам, эксгумированы останки трех советских офицеров, снесен мемориальный комплекс Героев Советского Союза, погибших в Крустпилской операции. Объявлено о предстоящей эксгумации останков советских солдат из захоронения в Кулдигском крае.

Российские ноты протеста игнорируют, что грубо нарушает международно-правовые обязательства Латвии и двустороннее соглашение о статусе захоронений, подчеркивается в докладе МИД РФ.

Эстония еще в 2007 году перенесла «Бронзового Солдата» — тогда во время протестов с участием тысяч жителей был убит российский гражданин Дмитрий Ганин. Но и на новом месте, воинском кладбище Таллина, нет ему покоя. В апреле с его груди спилили орден. Летом убрали памятник танку Т-34 в Нарве, хотя жители и власти города, 95 процентов населения которого русскоязычные, выступали против. Та же участь ждет памятник воинам-освободителям в парке Раади в Тарту.





Акты вандализма в 2022 году произошли на братской могиле красноармейцев на кладбище Паулусе в Тарту, кладбище поселка Люганузе, в поселке Ансекюла на острове Сааремаа. В поселке Техумарди облиты памятные плиты на братской могиле 234 воинов, в районе Раэкюла свалили памятный камень на месте расстрела в июле 1941 года бойцов Красной Армии. Исчезли памятники с кладбища Михкли в волости Коонга Пярнуского уезда и братской могилы 34 воинов в городе Отепя.

До конца года в Эстонии намерены демонтировать около четырехсот памятников советским воинам и перезахоронить останки тех, кто покоится под военными монументами.

Запад пытается оправдать нацизм

Пять лет назад мэрия Праги убрала со здания ратуши мемориальную доску в честь освобождения города войсками 1-го Украинского фронта, потом демонтировала памятник советским танкистам и маршалу Ивану Коневу.

«Это моя боль, — сказал «Парламентской газете» первый зампред Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Юрий Синельщиков. — Я возлагал цветы к памятнику маршалу Коневу в Чехии, над которым куражились и в конце концов демонтировали. За что? За то, что спас Прагу от разрушения нацистами?»

Сотни памятников, монументов и мемориалов героям Великой Отечественной войны снесены на Украине, по данным Минобороны РФ. В Одессе и Харькове сброшены с постаментов памятники маршалу Георгию Жукову, во Львове демонтирован памятник разведчику Николаю Кузнецову. В селе Фонтанка под Одессой разрушен памятник воинам-чекистам, оборонявшим город в 1941 году. Во Львове в 2021 году снесли монумент Боевой славы Вооруженных Сил СССР, а его фрагменты передали в музей «Территория террора». Тотальная зачистка советской истории идет параллельно с чествованием пособников нацизма из ОУН-УПА.





Еще в 2018 году спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила с инициативой признать победу над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах — всемирным мемориалом. Идею поддержали на целом ряде международных форумов, но не Соединенными Штатами и другими странами Запада, которые в ООН голосуют против резолюции с осуждением героизации нацизма.

Варварский снос памятников — это попытка стереть из европейской памяти подвиг советского народа в годы Второй мировой войны, заявил «Парламентской газете» председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. При этом забыто, какая судьба была уготована фашизмом народам Европы и от какой беды мы их спасли. Наша задача — сделать все, чтобы защитить и сохранить историческую память и сберечь имена героев.

Белая книга снесенных обелисков

Мы обязательно вернем на прежние места все снесенные памятники в Европе, убежден Картаполов. Каким образом? Есть правовые и моральные аспекты вопроса о сохранности воинских памятников. Тема обсуждалась в минувшем году на круглом столе в Совете Федерации. Статус таких объектов на международном уровне не урегулирован. Неодинаково толкуется в законодательствах разных стран и понятие «воинское захоронение». Можно принять законодательное решение о передаче зарубежных памятников и земельных участков под ними в собственность России, но сегодня ждать понимания со стороны Европы сложно.

В МИД РФ допускают постановку вопроса об ответственности за уничтожение памятников как на уровне государства, так и конкретных лиц, выносящих и исполняющих противоправные решения. Все акты вандализма и надругательства над воинскими мемориалами исходят из попыток оправдать нацизм вопреки резолюциям Генассамблеи ООН, считают во внешнеполитическом ведомстве.

Следственный комитет России в этом году возбудил целый ряд уголовных дел по фактам осквернения памятников советским воинам в Польше, Литве, Латвии, Эстонии, Словакии и других странах. Они квалифицируются по статье 243.4 УК РФ, сообщила «Парламентской газете» пресс-служба ведомства.

Но кампания сноса памятников продолжается. Что делать? Постоянно привлекать внимание к этой теме в ООН? Возвращать на Родину важнейшие объекты? Выпустить Белую книгу демонтированных мемориалов для осведомления мировой общественности? «Все три варианта для борьбы против их уничтожения, на мой взгляд, подходят, — ответил «Парламентской газете» глава фракции ЛДПР, председатель Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. По его словам, защита исторической памяти — наш приоритет, обязанность, святой долг. Мы осуждаем «войну с памятниками» и требуем при их сносе передавать нам. Так же последовательно ставится вопрос в международных организациях, и прежде всего в ООН. Хорошая идея и Белая книга. Обязательно будем ее реализовывать, заверил депутат.

Нужна наступательная тактика

Минобороны России через свои восемь зарубежных представительств, которым поручена военно-мемориальная работа, продолжает ее несмотря на санкционное давление, сообщила «Парламентской газете» врио профильного департамента Алла Кирилина. Только за первое полугодие паспортизировано 163 воинских захоронения и установлены 12 823 имени советских воинов, захороненных как неизвестные.

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин — сторонник наступательной тактики. «В ответ на снос памятников мы обязаны применять политико-дипломатические, информационные и торгово-экономические санкции», — заявил он «Парламентской газете».

Этот драматичный, глубокий, острый вопрос в последние годы встал ребром, признал первый зампред Госдумы Иван Мельников и напомнил, что в 2020 году спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил создать Институт защиты исторической памяти. Тогда многие это активно поддержали, в том числе парламент Сербии. Возможно, сейчас стоит вернуться к этой инициативе, сказал депутат «Парламентской газете».

И конечно, требуется большая просветительская работа, считает первый вице-спикер. Нельзя допустить, чтобы ложь стала стержневым направлением в США, Западной Европе, Прибалтике, а правда о Второй мировой войне была загнана в подполье. «С практической точки зрения сейчас важно вести переговоры, как изъять в Россию те памятники, которые сносят или которые точно будут снесены, — подчеркнул Иван Мельников. — Думаю, вне зависимости от конъюнктуры все здоровые силы на уровне ООН и других институтов должны будут нас в этом поддержать. А будущие поколения этих государств уже сами решат, будут они забирать памятники обратно или останутся в варварской колее нынешних своих руководителей. России важно работать на то, чтобы желание вернуть памятники возникло».