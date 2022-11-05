. Певица Валерия должна стать символом России, заявил ее муж

Пригожин заявил, что певица Валерия никогда не станет второй. Муж певицы напомнил, что артистка нигде себя не запятнала. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин посчитал, что талант и благородные качества его жены не были оценены на должном уровне. По мнению Пригожина, Валерия должна была стать первой Примадонной российской эстрады. «Она не будет второй, потому что она всегда первая. Это недооцененный бриллиант. Именно такие как Валерия должны стать символом России. И я это говорю не как муж, а как человек, хорошо ее знающий», – отметил Пригожин.«Валерия несет своим пением счастье, свет, солнце. Это безупречный во всех смыслах человек», – добавил продюсер в беседе с day.ru. Напомним, ранее певица Валерия запечатлелась с умилительной внучкой на семейном празднике.