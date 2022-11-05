. Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр
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Пилот NASCAR Росс Честейн повторил известный финт из компьютерных игр

Наверняка большинство из нас проводило время, играя в культовые гонки - и иногда, чтобы победить, там нужно было схитрить. Например, как пилот NASCAR Росс Честейн, который прижался к стене как в гонках и стал обходить соперников одного за другим, не сбавляя скорости на поворотах. Удался ли финт?

Да! Он не только смог пройти в финал, но и установил новый рекорд круга трассы Мартинсвилля.
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По материалам: триникси

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