Подборка интересных фактов об Испании (18 фото)
Сегодня, 16:35 Вадим Карасев
Что мы знаем об Испании? Там живут тореадоры, все превосходно играют в футбол, местные гурманы делают отличный херес и хамон, а еще там родился Сальвадор Дали. Но это лишь песчинка по сравнению тем, чем Испания может удивить. Не будем превращаться в гидов и водить вас по самым популярным туристическим маршрутам, которых в Испании невероятно много. Давайте поглядим на интересные вещи, которые удивят любого путешественника.
Кастели или «человеческие замки»
Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом.
Пещера с огромными кристаллами в Альмерии
Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.
Рио-Тинто — река, в которой лучше не купаться
Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.
Традиционный костюм «Транга» в Арагоне
Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте
Как выглядит Пасха на юге Испании
Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка
Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)
Шалости погоды, Мадрид
В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.
Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк
Интеграция с природой, Мадрид
Крутим педали и точим ножи
Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.
Зачем нам плита, если есть действующий вулкан под боком?
Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. Ресторан «Эль-Диабло» находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать блюда, приготовленные на огне, исходящего из жерла вулкана.
Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона
Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути
Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.
Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова
Маскарады в Испании не забываются
Кастели или «человеческие замки»
Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом.
Пещера с огромными кристаллами в Альмерии
Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.
Рио-Тинто — река, в которой лучше не купаться
Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.
Традиционный костюм «Транга» в Арагоне
Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте
Как выглядит Пасха на юге Испании
Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка
Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)
Шалости погоды, Мадрид
В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.
Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк
Интеграция с природой, Мадрид
Крутим педали и точим ножи
Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.
Зачем нам плита, если есть действующий вулкан под боком?
Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. Ресторан «Эль-Диабло» находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать блюда, приготовленные на огне, исходящего из жерла вулкана.
Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона
Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути
Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.
Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова
Маскарады в Испании не забываются
По материалам: триникси