. Подборка интересных фактов об Испании (18 фото)
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Подборка интересных фактов об Испании (18 фото)

Кастели или «человеческие замки»Что мы знаем об Испании? Там живут тореадоры, все превосходно играют в футбол, местные гурманы делают отличный херес и хамон, а еще там родился Сальвадор Дали. Но это лишь песчинка по сравнению тем, чем Испания может удивить. Не будем превращаться в гидов и водить вас по самым популярным туристическим маршрутам, которых в Испании невероятно много. Давайте поглядим на интересные вещи, которые удивят любого путешественника.

Кастели или «человеческие замки»


Кастели или «человеческие замки»
Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом.

Пещера с огромными кристаллами в Альмерии

Пещера с огромными кристаллами в Альмерии
Местами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.

Рио-Тинто — река, в которой лучше не купаться

Рио-Тинто — река, в которой лучше не купаться
Столь необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.

Традиционный костюм «Транга» в Арагоне

Традиционный костюм «Транга» в Арагоне
Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте

Улица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города Аликанте
Как выглядит Пасха на юге Испании

Как выглядит Пасха на юге Испании
Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка

Красивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове Майорка
Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)

Жизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)
Шалости погоды, Мадрид

Шалости погоды, Мадрид
В 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.

Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк

Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпарк
Интеграция с природой, Мадрид

Интеграция с природой, Мадрид
Крутим педали и точим ножи

Крутим педали и точим ножи
Так выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.

Зачем нам плита, если есть действующий вулкан под боком?

Зачем нам плита, если есть действующий вулкан под боком?
Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. Ресторан «Эль-Диабло» находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать блюда, приготовленные на огне, исходящего из жерла вулкана.

Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона

Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефона
Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути

Трамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль пути
Требуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.

Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова

Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские острова
Маскарады в Испании не забываются

Маскарады в Испании не забываются
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По материалам: триникси

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Подборка интересных фактов об Испании (18 фото)
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