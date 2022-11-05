. Подборка интересных фактов об Испании (18 фото)

Вадим Карасев

Что мы знаем об Испании? Там живут тореадоры, все превосходно играют в футбол, местные гурманы делают отличный херес и хамон, а еще там родился Сальвадор Дали. Но это лишь песчинка по сравнению тем, чем Испания может удивить. Не будем превращаться в гидов и водить вас по самым популярным туристическим маршрутам, которых в Испании невероятно много. Давайте поглядим на интересные вещи, которые удивят любого путешественника.Кастели или «человеческие замки»Castellers — захватывающий конкурс, где борются за победу сразу несколько команд. В этом поединке люди должны построить огромную и необычную конструкцию, карабкаясь друг на друга. Самые смелые и ловкие строят свои замки высотой аж с 9-этажный дом.Пещера с огромными кристаллами в АльмерииМестами здесь можно встретить кристаллы, достигающие двух метров. Хотя сама пещера небольшая по размерам — восемь метров в длину и два в высоту.Рио-Тинто — река, в которой лучше не купатьсяСтоль необычный цвет реки связан с тем, что в её окрестностях находится много полезных ископаемых. Как результат, в её воды попадают железо и другие тяжёлые металлы, которые растворяются и окрашивают реку в жёлто-красный цвет.Традиционный костюм «Транга» в АрагонеУлица Сан-Франциско, известная как «Грибная улица» (или «Улица грибов»), в центре города АликантеКак выглядит Пасха на юге ИспанииКрасивые арагонитовые «Цветы» из пещеры на острове МайоркаЖизнь под куском гранита (Сетениль-де-лас-Бодегас, Кадис)Шалости погоды, МадридВ 2021 году норма снега в некоторых районах Испании побила все рекорды. Для жителей это стало настоящем шоком. Ведь им плохо известно, каково это — выйти на улицу и утонуть в сугробе.Эта церковь в Льянере превратилась в скейтпаркИнтеграция с природой, МадридКрутим педали и точим ножиТак выглядит заточка ножей в ресторане в Овьедо.Зачем нам плита, если есть действующий вулкан под боком?Испанцы любят не только вкусно покушать, но и готовить. Ресторан «Эль-Диабло» находится прямо на вершине действующего вулкана, острова Лансароте, Канарские острова. Здесь вы можете отведать блюда, приготовленные на огне, исходящего из жерла вулкана.Супермаркеты в Испании заботятся о заряде вашего телефонаТрамваи в Севилье имеют аккумуляторы с быстрой зарядкой, поэтому им не нужны контактные сети вдоль путиТребуется всего 15 секунд, чтобы трамвай зарядился и снова двинулся в путь.Виноградники, расположенные в луноподобных кратерах вулкана в Лансароте, Канарские островаМаскарады в Испании не забываются