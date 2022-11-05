. Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой

Певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото. Победительница «Фабрики звезд-2» отправилась в отпуск. Полина улетела за границу на теплый курорт. Сегодня исполнительница хита «Спектакль окончен» поплавала в море. Финалистка «Евровидения-2015» распустила волосы и отказалась от макияжа. Полина добавила к образу несколько аксессуаров, которые повесила на шею: ожерелья из бисера и подвеска с крестом.Актриса сериала «Бывшие» попросила поклонников помочь ей выбрать подпись к фото. «Выбираем настроение: томность на закате или мне всегда 15», — написала певица. Поклонники поп-дивы оставили ей много комментариев. «Чудесная Полина», «Шикарные фото», «Конечно, всегда 15! Какие сомнения?», «Красотка! Обе фотки — огонь», «Вы на всех снимках прекрасны! Глаз не оторвать», «Если бы я вас не знала, то подумала бы, что вам 15!» — оценили фанаты.