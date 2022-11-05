. Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой

Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой
Певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото. Победительница «Фабрики звезд-2» отправилась в отпуск. Полина улетела за границу на теплый курорт. Сегодня исполнительница хита «Спектакль окончен» поплавала в море.    Финалистка «Евровидения-2015» распустила волосы и отказалась от макияжа. Полина добавила к образу несколько аксессуаров, которые повесила на шею: ожерелья из бисера и подвеска с крестом.
Актриса сериала «Бывшие» попросила поклонников помочь ей выбрать подпись к фото. «Выбираем настроение: томность на закате или мне всегда 15», — написала певица. Поклонники поп-дивы оставили ей много комментариев. «Чудесная Полина», «Шикарные фото», «Конечно, всегда 15! Какие сомнения?», «Красотка! Обе фотки — огонь», «Вы на всех снимках прекрасны! Глаз не оторвать», «Если бы я вас не знала, то подумала бы, что вам 15!» — оценили фанаты.
# Шоу-бизнес Гагарина Полина
По материалам: z-aya

Последние новости

Антонов оценил возможность улучшения отношений России и США
Антонов оценил возможность улучшения отношений России и США
Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой
Эмин Агаларов растрогал фото с прижавшейся к нему дочкой
Гарик Харламов стал пенсионером, заявила Миро
Гарик Харламов стал пенсионером, заявила Миро
Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой
Полина Гагарина в купальнике похвасталась своей фигурой
"Сделана ставка на схожесть с Даней": названо имя нового партнера Медведевой в "Ледниковом периоде"
"Сделана ставка на схожесть с Даней": названо имя нового
Посольство России заявило о сокращении числа сотрудников консульств в США
Посольство России заявило о сокращении числа сотрудников консульств в
Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится
Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Любовный гороскоп на неделю с 7 по 13 ноября 2022 года
Непонятно, чем надо восхищаться больше: формой Кейт Бекинсейл или же выдержкой ее кота
Непонятно, чем надо восхищаться больше: формой Кейт Бекинсейл или же
В Twitter начались массовые сокращения после покупки компании Маском
В Twitter начались массовые сокращения после покупки компании Маском
Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году
Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз больше, чем на Playstation
Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз

Топ на сегодня

Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской Божьей матери, отмечаемые 4 ноября 2022 года
Поздравления и открытки с Днем народного единства и днем Казанской
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под препаратами»
Российский командир рассказал об украинских диверсантах «под
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в пин-ап фотосессии (10 фото)
Ирина Шейк повторила образ культовой фетиш-модели Бетти Пейдж в
В столице Башкортостана открыли стелу "Уфа – город трудовой доблести"
В столице Башкортостана открыли стелу "Уфа – город трудовой
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября 2022 года: какие знаки зодиака ожидает насыщенный день
Гороскоп от Тамары Глобы на 4 ноября 2022 года: какие знаки зодиака

Еще по теме

Полина Гагарина на яхте похвасталась фигурой в купальнике
Полина Гагарина в бикини напугала фанатов своей худобой
Полина Гагарина поделилась фото в пикантном платье в свой юбилей
Полина Гагарина в бикини похвасталась отдыхом на Мальдивах (фото)