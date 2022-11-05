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Посольство России заявило о сокращении числа сотрудников консульств в США

Посольство России заявило о сокращении числа сотрудников консульств в СШААнтонов сообщил о продолжении сокращения числа сотрудников консульских учреждений РФ в США

Персонал российских консульских учреждений в США продолжит сокращаться в связи с тем, что командировки сотрудников заканчиваются, а Вашингтон не дает новых виз, заявил посол России в США Анатолий Антонов, пишет ТАСС.

Журналисты поинтересовались, ожидается ли дальнейшее сокращение числа сотрудников консульских учреждений России в США. «Да. Объективно. Потому что люди уезжают, заканчиваются командировки, а виз нам не дают», — подчеркнул он. Антонов сообщил, что ранее Москва и Вашингтон договаривались для работы представительств «заполнить 455 человек».

«Они просто так не дают нам ни одной визы. Наше предложение заключается в том, чтобы определить в посольстве какие-то категории сотрудников, которые должны быть освобождены от взаимных увязок», — уточнил посол.

Ранее Антонов сообщил, что американские чиновники Госдепа практически не контактируют с представителями российской дипмиссии в США, дипломатия носит фрагментарный характер. Он обвинил Госдеп в неприемлемом отношении к российским дипломатам. Посол также подчеркнул, что представителей российских дипломатов принимают в холе здания или около него «на скамеечке».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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