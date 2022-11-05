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Представители каких знаков зодиака не умеют по-настоящему любить

Представители каких знаков зодиака не умеют по-настоящему любить

Выделяют шесть знаков зодиака, которые не умеют любить и не могут построить счастливые долгосрочные отношения. Эти люди показывают свою непоколебимость и черствость, хотя в действительности хотели бы испытать все прелести любви. Указанным знакам зодиака трудно найти взаимопонимание с противоположным полом и довериться им.

Кто не умеет любить по-настоящему

Телец (20 апреля — 20 мая)

Люди, рожденные под этим знаком зодиака, очень спокойные по своей натуре, сдержанные и закрытые. Они не привыкли проявлять и показывать кому-либо свои эмоции. Им очень трудно довериться даже своим друзьям. В любви они ведут себя неуверенно и робко, а если появляются какие-то проблемы на их пути, то им проще уйти в себя, нежели пытаться выбраться из них. Тельцы очень нерешительны и поэтому им сложно выстроить крепкие и долгосрочные отношения. Некоторые представители этого знака могут и вовсе остаться одинокими на всю жизнь.

Близнецы (22 мая — 21 июня)

Близнецы любят только себя и думают лишь о себе и своих чувствах. Они никогда не учитывают мнение второй половинки и полагаются только на свои убеждения. Их часто обвиняют в том, что они не умеют любить. Чем старше становятся Близнецы, тем дальше уходит их эгоизм, но, несмотря на это, им все равно не удается ощутить все прелести любви. Они могут долгое время находиться в поисках верного спутника жизни, но так и не найдут его.

Стрелец (22 ноября — 21 декабря)

Люди, появившиеся на свет под этим знаком зодиака, привыкли все время преследовать цели, которые им навязали еще в раннем возрасте. Например, что до определенного возраста им необходимо получить образование, найти достойную работу, жениться или выйти замуж, а также завести детей. Все это не дает Стрельцам думать о чувствах, ведь они всегда ставят в приоритет выгоду от достижения той или иной цели.

Козерог (22 декабря — 19 января)

Люди, которые родились под знаком Козерога, очень трудолюбивые и целеустремленные. У них вовсе нет времени на романтику и отношения. Если им и удается найти партнера, то они будут с ним до конца своих дней. Но ждать от них искренности, эмоций или заботы не стоит. Даже пребывая в отношениях, представители знака всего себя отдают работе, они сосредоточены только на своей жизни. С такими людьми очень скучно. Партнер может лезть из кожи вон, чтобы хоть как-то их расшевелить, но увы, сделать это не удастся. Вдобавок ко всему Козероги очень уперты и принципиальны, поэтому с ними бесполезно спорить.

Водолей (20 января — 18 февраля)

Представителей этого знака зодиака можно назвать неисправимыми холостяками. Они никогда не согласятся отказаться от свободы и независимости ради отношений. Им нравятся легкие отношения и без обязательств. Водолеи могут быть обходительными со второй половинкой, но спустя время с ними становится невыносимо скучно. Представители знака слишком быстро охладевают ко второй половинке.

Рак (22 июня — 22 июля)

Раки вовсе не умеют любить. Любого партнера они рассматривают только с точки зрения возможности создания с ним семьи. Поначалу отношения могут проходить сказочно, но так будет недолго. После регистрации брака представители знака начинают вести себя отстраненно и полностью уходят в себя, что приводит в тупик партнера. Заботу они будут проявлять, а вот полюбить, увы, не смогут.

# Общество Гороскоп
По материалам: rsute

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