. Простые способы очистки 7 кухонных предметов, до которых часто не доходят руки

Какой бы порядок ни наводили женщины на кухне, все равно что-то упускают из виду. Выделяют 7 кухонных предметов, до которых часто не доходят руки, а их тоже нужно своевременно чистить и мыть.

До чистки каких предметов часто не доходят руки

Чайник

Любой чайник, будь-то электрический или обычный, нужно чистить. Накипь образуется в основном из-за жесткой воды. Справиться с этой проблемой можно при помощи лимонной кислоты. Для этого потребуется засыпать весь пакет лимонки в чайник, залить водой и вскипятить. После этого жидкость слить и ополоснуть прибор. Если после первого раза не удалось убрать накипь, то можно добавить еще кислоты и повторить процедуру.

Чашки





На стенках чашек часто образовывается налет от кофе или чая. Если средство для мытья посуды не решит данную задачу, нужно воспользоваться содой. Ею следует протереть стенки чашки и сполоснуть водой. Процедуру нужно повторять до тех пор, пока налет не исчезнет полностью.

Стеклянные стаканы

Нередко из-за жесткой воды стеклянные стаканы начинают тускнеть или мутнеть. Вернуть первозданный вид посуде поможет 9% уксус. Для этого понадобится смешать уксус с водой в равных пропорциях и туда окунуть стаканы на 30 минут. После этого их промывают водой и протирают полотенцем.

Тостер





При регулярном пользовании тостером в нем накапливаются крошки, которые портят вкус свежих тостов. Именно поэтому его необходимо как можно чаще чистить. Для этого можно воспользоваться длинным ершиком или феном.

Пластиковые контейнеры

При частом пользовании пластиковыми контейнерами они начинают желтеть и приобретают неприятный аромат. Для его устранения необходимо воспользоваться пищевой содой. Ее засыпают в контейнер, заливают водой, накрывают и выдерживают пару часов. Сода поможет нейтрализовать любые неприятные ароматы.

Деревянная подставка для ножей





В узких щелях деревянных подставок собирается много микробов и даже может образоваться плесень. Для удаления бактерий потребуется сделать раствор из уксуса и перекиси водорода. Кроме того, нужно будет еще мыло хозяйственное, тонкий ершик и салфетка. Потребуется перевернуть подставку и вытряхнуть из нее весь мусор.

Для очищения ячеек следует пройтись по ним сухим ершиком. Внешние грани подставки можно помыть водой, но делать это аккуратно, чтобы она не попала во внутренние отверстия. После этого подставку протирают сначала влажной тряпкой, а потом сухой. Ячейки следует обработать раствором уксуса и перекиси. Затем ее протирают и оставляют высыхать.

Френч-пресс или заварник





Заварник тоже необходимо своевременно чистить, ведь от чая емкость портится. Особенно неряшливо будет смотреться стеклянная посуда. С заварником намного проще справиться. Потребуется лишь после каждого заваривания мыть его средством для посуды. Один раз в неделю нужно разобрать френч-пресс полностью и хорошенько промыть все детали с содой. Самым важным условием является очищение чайников в охлажденном виде, иначе из-за перепадов температуры они могут лопнуть.