. Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям новых территорий РФ
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Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям новых территорий РФ

Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям новых территорий РФ

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства на Красной площади встретился с волонтерами, которые помогают жителям новых территорий России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Один из волонтеров рассказал главе государства, как развозит гуманитарную помощь по населенным пунктам.


"Говоря о работе по Херсонской области, люди нас благодарят, говорят спасибо, местные жители просят у нас флаги России. Я всегда старался возить пару флагов в машине", – рассказал мужчина.

Президент поблагодарил волонтеров за их деятельность.

"Спасибо вам за эту работу", – сказал Путин.

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По материалам: uposters.ru

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