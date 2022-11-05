. Путин поблагодарил волонтеров, помогающих жителям новых территорий РФ

Вадим Карасев

Президент РФ Владимир Путин в День народного единства на Красной площади встретился с волонтерами, которые помогают жителям новых территорий России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Один из волонтеров рассказал главе государства, как развозит гуманитарную помощь по населенным пунктам.

"Говоря о работе по Херсонской области, люди нас благодарят, говорят спасибо, местные жители просят у нас флаги России. Я всегда старался возить пару флагов в машине", – рассказал мужчина.

Президент поблагодарил волонтеров за их деятельность.

"Спасибо вам за эту работу", – сказал Путин.