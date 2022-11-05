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Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker Hughes

Путин разрешил российской компании купить активы американской Baker HughesПутин разрешил ООО «Нефтесервисные технологии» приобрести активы Baker Hughes в России

Президент России Владимир Путин разрешил российскому ООО «Нефтесервисные технологии» купить активы американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes. Об этом говорится в распоряжении, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Компания может приобрести 100 процентов акций Baker Hughes Russia Holding, 99,9 процента доли в «Бейкер Хьюз сервисез рус» и 0,1 процент доли Baker Hughes Energy Europe. Также она сможет получить 99 процентов в ООО «Тюменский завод нефтепромыслового оборудования», которым владеет Baker Hughes Nederland Holdings, а также один процент в этом предприятии, принадлежащем Hughes RUCAS.

В августе стало известно, что Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский бизнес местному руководству. В мае американская компания, которая занимает два процента российского рынка нефтесервисных услуг, разорвала все контракты, в том числе касающиеся сервиса, с попавшими под санкции предприятиями и согласилась на штрафы за их неисполнение.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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