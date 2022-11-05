. Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз больше, чем на Playstation
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Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз больше, чем на Playstation

Размер обновления Call of Duty: Modern Warfare 2 на Xbox в 70 раз больше, чем на Playstation


Игроки неоднократно замечали, что размер обновлений игр на Xbox и Playstation может сильно различаться. При этом, чаще всего, обновления на Playstation весят меньше, а игрокам с Xbox приходится загружать иногда в разы больше. Это может быть проблемой для тех игроков, интернет у которых медленный.

Сегодня вышло обновление для Call of Duty: Modern Warfare 2, и его размеры на Xbox и Playstation отличаются в десятки раз. На Xbox обновление потребует загрузки порядка 50 Гб, тогда как на Playstation это всего около 700 Мб. Игроки в соцсетях задают Activision и Xbox вопросы, почему размеры апдейта столь сильно отличаются, но никаких комментариев пока нет.


Стоит сказать, что обновление, которое сегодня вышло для Call of Duty: Modern Warfare 2, не вносит никаких больших изменений и не добавляет много нового контента. В описании к апдейту говорится, что он исправляет эксплойты карт и ошибки в игре.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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