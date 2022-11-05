Симптомы и лечение аллергического ринита

Вадим Карасев

Узнайте, как выполняется лечение хронического ринита у детей и взрослых в клинике доктора Коренченко на нашем сайте.

Под аллергическим ринитом понимают хроническое воспаление слизистой носа, спровоцированное аллергеном — пыльцой растений, шерстью животных, пылью и так далее. Симптоматика заболевания довольно явная: зуд, чихание, заложенность носа, обильные выделения из носа, иногда добавляется конъюнктивит.

Аллергический ринит — одно из самый распространенных ЛОР-заболеваний, им страдает каждый 7 человек в мире. В РФ частота заболеваний аллергическим ринитом выше — примерно каждый четвертый россиянин сталкивается с проявлениями. При этом далеко не каждый человек, страдающий от проявлений заболевания, обращается к врачу. Между тем, отсутствие лечения может привести к неприятным осложнениям для здоровья пациента — речь идет о вероятности развития секреторных средних отитов, о воспалении миндалин, полипозе носа, о хроническом синусите.

Как проводится лечение аллергического ринита в клинике доктора Коренченко

Если вы наблюдаете у себя симптомы аллергического ринита, не стоит ждать, записывайтесь на прием к врачу. Диагноз может поставить врач почти любой специальности, например, аллерголог-иммунолог или ЛОР-врач. Лечение, как правило, проводится амбулаторно, но в случае развития осложнений может быть показана госпитализация.

В клинике доктора Коренченко работают высококвалифицированные ЛОР-врачи, в распоряжении которых лучшее диагностическое и медикаментозное оборудование, инструменты, технологии. Благодаря этому врачи могут не просто быстро и четко поставить правильный диагноз, но и подобрать индивидуальное лечение.

В зависимости от клинической картины, от индивидуальных особенностей пациента, лечение аллергического ринита может отличаться. Но в любом случае, важно устранить причинно-значимый аллерген, проконсультировать пациента — ответить на все его вопросы о том, как избегать аллергенов в будущем, как не допустить развития заболевания, что делать, если аллерген исключить не удается. Также предполагается фармакологическое лечение для устранения симптомов заболевания, и аллерген-специфическая иммунотерапия, которая позволит снизить риск развития болезни.

Фармаколечение может проводиться разными медикаментами, это зависит от конкретного пациента, особенностей течения заболевания. Например, антигистаминные препараты подавляют действие свободного гистамина, снижают количество выделений из носа, устраняют зуд и заложенность носа. Также могут быть назначены стабилизаторы мембран тучных клеток, если приходится иметь дело с аллергическим конъюнктивитом или легкими формами.

Чтобы снять отек слизистой, облегчить симптомы заложенности носа, на короткий срок назначаются деконгестанты. Антихолинергические медикаменты призваны минимизировать секрецию желез слизистой носа. Наконец, для борьбы с ринореей, зудом, заложенностью носа могут быть назначены глюкокортикостероиды — препараты, которые подавляют воспалительные процессы, снижают проницаемость слизистой.





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