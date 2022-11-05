. Россия и Таиланд планируют создать центр для исследований в области наук о космосе

Касетсатский университет Таиланда планирует создать с российской стороной центр для исследований в области наук о космосе и Земле. Об этом заявил посол королевства в России Сасиват Вонгсинсават, передает ТАСС.

По словам посла, Касетсатский университет планируется создать совместно с РФ центр для исследований в области наук о космосе и Земле. С его помощью предполагается, в частности, осуществлять образовательные программы с Московским государственным университетом геодезии и картографии в сфере геоинформационных технологий и глобальной навигационной спутниковой системы.

Помимо этого, в положительном ключе рассматриваются программы двойной степени магистра в геоинформационных технологиях и дистанционном зондировании Земли, так же, как и другие короткие образовательные программы для студентов и академических работников.

Меморандум о взаимопонимании планируется подписать в Таиланде, заявил Сасиват Вонгсинсават. При этом Таиланд открыт для сотрудничества с другими университетами и институтами России.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», стало известно, что в Госдуму внесен законопроект о ратификации соглашения РФ и Индии по охране технологий. Соглашение было подписано 1 декабря 2021 года в рамках российско-индийского саммита.