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Россия назвала следствием военной активности США ракетные пуски КНДР

Россия назвала следствием военной активности США ракетные пуски КНДРДипломат Евстигнеева назвала ракетные пуски КНДР следствием военной активности США

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева назвала провокационную военную активность США следствием новых ракетных пусков со стороны КНДР, сообщает ТАСС.

«Ракетные пуски Пхеньяна являются следствием проводимой вокруг этой страны недальновидной, конфронтационной военной активности США, которая бьет как по их партнерам в регионе, так и по ситуации в Северо-Восточной Азии в целом», — заявила российский дипломат.

Она подчеркнула, что Вашингтон обсуждает с Южной Кореей возможности размещения в регионе американских средств сдерживания, в том числе ядерные.

Ранее МИД КНДР потребовал от официального Вашингтона прекращения провокаций и пригрозил Америке «сверхмощными контрмерами» в случае попыток нарушения суверенитета Пхеньяна. В частности, Пхеньян ждет прекращения учений Vigilant Storm, которые США проводят совместно с Южной Кореей.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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