. "Россия объединяет": Как в регионах РФ отмечают День народного единства

Вадим Карасев

Россияне 4 ноября празднуют День народного единства - один из самых молодых праздников в новейшей истории страны.

По сложившейся традиции в День народного единства в регионах нашей страны проходят тематические праздничные мероприятия. Их организуют политические партии и общественные движения. Обычно это митинги, шествия, концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.

Владимир Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Глава государства Владимир Путин традиционно возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади, а затем пообщался с волонтерами, которые помогают жителям новых территорий России – ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В столице праздник ознаменовался шествием от Пушкинской площади к Тверской, а на пересечении Охотного Ряда и Тверской улицы пройдет митинг-концерт "Мы едины".

На Манежной площади прошло выступление Московского казачьего хора, а затем пройдут игры и состязания в русском народном стиле.

Москва празднует День народного единства

Всего в этот день в музеях, библиотеках, кинотеатрах и парках запланировано более 160 мероприятий. По всей Москве проходят лекции, концерты, выставки, спектакли, кинопоказы, творческие мастер-классы. Так, с 5 по 7 ноября на Красной площади откроется интерактивный музей под открытым небом, посвященный истории обороны Москвы. На ВДНХ с 4 по 6 ноября пройдет патриотический фестиваль "День народного единства". А пассажирам московского метро волонтеры будут дарить ленты в цветах российского триколора.

Контролеры начали раздавать пассажирам в Москве ленты с триколором

Праздничные мероприятия проходят во всех регионах России. В Санкт-Петербурге стартовал фестиваль "Единство и свет", который продлится до 6 ноября. С помощью световых картин зрители будут путешествовать во времени.

На Камчатке прошел корякский обрядовый праздник благодарения "Хололо". Жители и гости Камчатского края стали участниками бесплатных экскурсий по столице региона, концертов и интерактивных площадок.

Праздник благодарения "Хололо" (праздник нерпы) отметили на Камчатке

Обряд начался на берегу Авачинской бухты. Он включает в себя благодарение и кормление нерпы, очищение, подношения морю, земле и вулканам.

Симферополь отметил праздник ярмаркой ремесел и фестивалем национальной кухни, спортивными мастер-классами и соревнованиями.

День народного единства в Симферополе

В столице Карелии Петрозаводске жители и гости города собрались на митинг-концерт, посвященный Дню народного единства. На площади Кирова каждому вручали флаг России, звучали песни о Родине.

В День народного единства 1000 человек приняли участие в "Хороводе дружбы" в Анапе.Хоровод стал символом единения и сплоченности, дружбы и взаимопомощи между всеми народами и регионами страны.

Анапа отметила праздник "Хороводом дружбы"

В Хабаровске прошел фольклорный фестиваль, а в Ростове-на-Дону - гастрономический.

В Сочи более 100 юных жителей города посетили фотовыставку "Герои нашего времени", которая открылась в День народного единства. Для них провели экскурсию, рассказали о подвигах, совершенных военнослужащими.

Более 100 юных жителей Сочи посетили фотовыставку "Герои нашего времени"

День народного единства в Челябинске отметили концертом и театрализованной исторической реконструкцией, посвященной событиям 1612 года. Праздник прошел в парке Гагарина и собрал тысячи гостей. На мероприятии можно было также передать посылки на передовую или написать письма солдатам.

День народного единства в многонациональном Челябинске

Во Владивостоке митинг-концерт, посвященный Дню народного единства, состоялся на Центральной площади. Лейтмотивом праздника стала одна мысль: независимо от национальности и вероисповедания, рода занятий и убеждений все мы - жители одной великой страны.

Жители Приморья отметили День народного единства

В Саратове в День народного единства растянули 60-метровый триколор. Огромный флаг расположили вдоль пешеходной улицы Волжской. Флаг держали десятки людей, не только волонтеры, но простые прохожие – всех объединила совместная акция, в которой каждый держал в своих руках "кусочек" России.

В День народного единства жители Саратова развернули большой российский триколор

В Калуге в честь Дня народного единства прошел большой концерт. Перед зрителями выступили солисты и творческие коллективы учреждений культуры областного центра. Со сцены прозвучали патриотические мелодии. А утром в Свято-Троицком соборе Калуги состоялась праздничная служба.

Калужане отмечают День народного единства

День народного единства отмечали в разных уголках города Вольска Саратовской области. Мероприятия, посвященные государственному празднику, состоялись в городских и сельских ДК, краеведческом музее, библиотеках. Но основное торжество в виде праздничного концерта прошло на центральной площади.

Вольчане убедились, что сила – в единстве

В Великих Луках Псковской области в этот день традиционно по центру городу колонной прошли трудовые коллективы, студенты, учащиеся школ и обычные жители города. На площади представители администрации поздравили собравшихся с праздником, после чего состоялось торжественное возложение цветов к памятной стеле "Город воинской славы".

День народного единства-2022 прошел в Великих Луках

Празднование Дня народного единства в 2022 году примечательно присоединением к России новых регионов — Херсонской и Запорожской областей, а также Донецкой и Луганской народных республик. Накануне, 3 ноября, состоялся Всероссийский открытый урок, организованный Институтом изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования (РАО). На нем военный историк Владимир Кикнадзе рассказал школьникам о важности вхождения в состав России освобожденных территорий и осмысления исторического опыта единства в реалиях сегодняшнего дня.