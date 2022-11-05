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Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому году

Россиян предупредили о подорожании продуктов к Новому годуДоцент Долгова предупредила о подорожании товаров с ограниченным сроком годности

Доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова предупредила в беседе с агентством «Прайм», что до наступления Нового года в России можно ожидать не только внепланового повышения тарифов ЖКХ, но и подорожания ряда продуктов.

По ее мнению, продавцы автомобилей потихоньку начнут повышать цены еще в текущем году, стремясь смягчить их рост с января 2023 года.

Другим фактором, который будет способствовать росту цен, является проект Минпромторга по исключению технической возможности реализации табачной и пищевой продукции с истекшим сроком годности или незаконно введенной в оборот.

Как считает эксперт, многие продавцы захотят заблаговременно повысить цены на товары с ограниченным сроком годности для минимизации своих потерь от нереализованных товаров.

Ранее вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Вадим Прасов заявил, что цены на алкогольные напитки, ввозимые в Россию по параллельному импорту, не будут существенно отличаться от старых. Для кардинального изменения цен на алкоголь, который будут ввозить в страну по параллельному импорту, нет предпосылок, убежден Прасов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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