. Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным до августа 2024 года
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Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным до августа 2024 года

Российский футбольный союз продлил контракт с Карпиным до августа 2024 года

Российский футбольный союз продлил контракт с главным тренером сборной России по футболу Валерием Карпиным и его штабом. Об этом сообщается на сайте РФС.

Валерий Карпин возглавил национальную сборную по футболу в июле 2021 года. По его руководством команда сыграла восемь матчей, шесть из которых выиграла, один матч завершился вничью, еще в одном матче сборная потерпела поражение.

Новое соглашение заключено до 1 августа 2024 года. Помимо этого, Карпину и его помощников разрешили в дальнейшем совмещать работу в сборной и в футбольном клубе «Ростов».

«Даже сейчас, когда национальная команда не участвует в официальных турнирах, необходимость существования сборной России не подлежит сомнению. Важно показать, что мы есть, мы живы и готовы вернуться к международным соревнованиям», — отметил Карпин.

Помимо этого, сообщается, что российская сборная по футболу проведет товарищеские матчи против команды Таджикистана в Душанбе (17 ноября) и против сборной Узбекистана в Ташкенте (20 ноября).

Как ранее сообщала «Парламентская газета», в исполнительном совете Футбольного союза Боснии и Герцеговины (БиГ) отказались от товарищеского матча со сборной России, который планировалось провести в Санкт-Петербурге 19 ноября.

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По материалам: pnp.ru

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