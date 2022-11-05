. Сайт конвертер текста в картинки

Вадим Карасев

Инстаграм является одной из самых популярных площадок, которую многие используют для продвижения своего бизнеса. В приложении существует ограничение в 2200 знаков текста в посте «Сторис».

Такое ограничение часто мешает многим блогерам, которые хотят за один раз сделать большой пост с необходимой информацией. На просторах интернета есть сервис https://vehov.ru/text-v-kartinki/, который помогает конвертировать любой текст в картинки.

О сайте

Сервис Vehov.ru помогает быстро оформить пост под любой формат: 1 к 1, 4:5 (обычный пост Инстаграм) и 9:16 (сторис). Перед стартом печати текста можно выбрать желанное увеличение шрифта. Всё, что нужно, – передвинуть ползунок. В верхней вкладке «Украсить Шаблон» можно подобрать цвет и оформление создающейся картинки, на которой будет располагаться текст. При нажатии будет меняться не только задний фон, но и стиль шрифта и цвет текста. В каталоге присутствует более 500 шаблонов, поэтому выбрать самый подходящий для поста не составит труда. Сайт также поддерживает конвертацию эмодзи на картинке.

После окончания письма основного текста пользователь может добавить свою личную подпись. Она будет отображаться в нижней части картинки и быть выделена другим цветом. При окончании оформления, всё, что нужно клиенту, – нажать на кнопку «скачать» и картинка автоматически загрузится в нужную ему папку (неважно на компьютере или смартфоне).

Упор на создание

Одним из главных преимуществ сервиса является возможность автоматического разбивания текста в картинки. Сайт также поддерживает особую маркировку Markdown. Такая функция представляет собой удобный язык разметки, который быстро конвертируется в HTML. Такую «фичу» часто используют разработчики игр для файлов и документов с припиской README. Генератор случайных шаблонов, цветов и шрифтов позволяет создавать бесконечные, уникальные оформления картинок, что дает возможность каждому пользователю найти эстетичное изображение по своим предпочтениям. Сайт и сам сервис написан на популярном jаvascript. Сервис абсолютно бесплатный и не требует каких-либо затрат на пользование. Главный разработчик пытается с каждым днем его усовершенствовать и в будущем прогнозирует, что, скорее всего, добавит функцию сохранения шаблонов. Также планируется их расширить и создать большую библиотеку по выбору.