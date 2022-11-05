. Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится

Вадим Карасев

В одном из эфиров Тигран Салибеков решил дать другим участникам и ведущему телешоу прослушать голосовые от детей, в которых они по указке матери начали его ругать. Колисниченко не просто настроила детей против отца, но и научила их крыть его матом.По мнению Салибекова, разборки с Колисниченко никогда не прекратятся, даже если он решит пойти на уступки и отдаст последнее имущество. Она никогда не успокоится, так как благодаря Тиграну и этим разборкам счет раскручивает соцсети и занимается рекламой. Соответственно, чем больше будет разборок, тем сильнее будут заинтересованы фанаты, да и цена рекламы возрастёт. Тигран уверен что скоро экс-супруга, него снимет кожу, так как у него остались, лишь голых стен в небольшой квартирке.В итоге после прослушки голосовых Тигран Салибекова поддержали все участники, помимо Екатерины Гориной, у которой особые жизненные принципы, о чем мы уже говорили ранее. Другие домовцы теперь уверены, что у Колисниченко нет ничего святого. Некоторые участницы даже заплакали, искренне сочувствуя Тиграну. Скандалят родители, но сильнее всего это бьёт по детям. Что думаете?