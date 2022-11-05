. Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится
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Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится

Салибеков считает, конфликт с Колисниченко никогда не кончится
Противостояние Тиграна Салибекова и Юлии Колисниченко продолжается, набирает обороты, и, по мнению мужчины, не закончится никогда. В одном из эфиров Тигран Салибеков решил дать другим участникам и ведущему телешоу прослушать голосовые от детей, в которых они по указке матери начали его ругать. Колисниченко не просто настроила детей против отца, но и научила их крыть его матом.

По мнению Салибекова, разборки с Колисниченко никогда не прекратятся, даже если он решит пойти на уступки и отдаст последнее имущество. Она никогда не успокоится, так как благодаря Тиграну и этим разборкам счет раскручивает соцсети и занимается рекламой. Соответственно, чем больше будет разборок, тем сильнее будут заинтересованы фанаты, да и цена рекламы возрастёт. Тигран уверен что скоро экс-супруга, него снимет кожу, так как у него остались, лишь голых стен в небольшой квартирке.
В итоге после прослушки голосовых Тигран Салибекова поддержали все участники, помимо Екатерины Гориной, у которой особые жизненные принципы, о чем мы уже говорили ранее. Другие домовцы теперь уверены, что у Колисниченко нет ничего святого. Некоторые участницы даже заплакали, искренне сочувствуя Тиграну. Скандалят родители, но сильнее всего это бьёт по детям. Что думаете?
# Шоу-бизнес
По материалам: life-dom2

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