. "Сделана ставка на схожесть с Даней": названо имя нового партнера Медведевой в "Ледниковом периоде"

Вадим Карасев

С тех пор как 20-летний Даня Милохин неожиданно объявил о своем уходе из "Ледникового периода", Евгении Медведевой стали экстренно подыскивать нового партнера, который мог бы заменить скандального тиктокера. Судя по всему, создателям проекта наконец-то удалось это сделать.

Евгении Медведевой некоторое время назад прочили в партнеры 21-летнюю звезду "Небесной команды" Антона Рогачева, которого на некоторых снимках практически невозможно отличить от самого Дани Милохина, Алексея Лукина, известного по сериалу "Ивановы-Ивановы", и 50-летнего актера Дмитрия Миллера. Все они якобы побывали на съемочной площадке телешоу, попробовав покататься с Женей Медведевой.

Тем не менее партнером видной фигуристки в итоге оказался совсем другой молодой человек, имя которого даже не упоминалось в СМИ.



Как оказалось, Даню Милохина заменит в "Ледниковом периоде" 27-летний актер Федор Федотов, снявшийся в исторической драме "Серебряные коньки" и сериале "Шерлок в России".

Артист является победителем прошлого сезона спортивного телешоу, в котором он завоевал любовь публики, катаясь с фигуристкой Татьяной Волосожар. В юности Федотов профессионально занимался хоккеем.

Раскрыта причина, по которой Федотов заменил Милохина

Источники "СтарХита" со съемочной площадки раскрыли, что сходство Федотова с Милохиным стало одной из причин, по которой его позвали на замену тиктокеру.

"Федор прекрасно держится на коньках, поэтому ему проще было влиться в процесс. У пары было уже несколько тренировок, сейчас они проходят ежедневно. Они пробуют и хореографические элементы, и сложные поддержки. Плюс, конечно, сделана определенная ставка на схожесть с Даней — все-таки тандем у них с Медведевой был очень запоминающийся", - цитирует "Стархит" источники со съемочной площадки.

В скором времени Федор Федотов появится в очередном выпуске шоу "Ледниковый период" в паре с Евгенией Медведевой.

Федор Федотов появится в очередном выпуске шоу "Ледниковый период" в паре с Евгенией Медведевой