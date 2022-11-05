. Секреты счастливой любви для рожденных в год Собаки
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Секреты счастливой любви для рожденных в год Собаки

Секреты счастливой любви для рожденных в год Собаки

Любовь — это то, что дарит нас счастье, позитив. Каждому нужно чувствовать себя нужным и важным для кого-то другого. Людям, рожденным в 1934, 1946, 1958, 1970, 1982, 1994 или 2006 году, стоит следовать простым, но не всегда очевидным советам, чтобы найти или укрепить любовь.


Собаки — достаточно энергичные люди. Им всегда хватает сил и на дела, и на любовь, и домашние заботы. Очень важно направлять эту силу в правильное русло. Советы экспертов в этом плане будут максимально полезными.

Пользуйтесь юмором

Собаки очень любят юмор, смех, улыбки и доброту. Это очень сильное качество их характера и крайне важное для формирования доверительных отношений. Именно поэтому в самом начале любовных отношений важно смеяться, шутить, а также улыбаться и в целом быть более оптимистичными. Это поможет намного быстрее войти в доверие и влюбить в себя понравившегося человека.

Совместный досуг — ключ к счастью

Рожденные в год Собаки являются отличными семьянинами и в целом хорошо влияют на всех, кто с ними живет под одной крышей. Чем больше времени эти люди проводят со второй половинкой за какими-то общими делами, тем крепче становятся их отношения. Делать это нужно без претензий и скандалов, твердо, но без ультиматумов. Также полезно научиться самим слушать и слышать вторую половику.


Нужно научиться делиться важным

В жизни Собак часто происходит что-то интересное, но они по какой-то причине не делятся всем этим. Часть событий они игнорируют, думая, что о них совсем не обязательно знать всем вокруг. Это может быть справедливым для дружбы, но для любовных отношений это точно не работает. Эксперты настоятельно советуют Собакам говорить со второй половинкой обо всём, что происходит в их жизни. Так можно существенно повысить доверие в отношениях.

Будьте прямолинейными

Собаки нередко замалчивают свои проблемы и претензии, хотя делать этого точно не стоит. В любви важно говорить о своих чувствах, даже если они неприятные. Это поможет в будущем избежать повторения негативных ситуаций. Собаки думают, что все пройдет само собой, но это не так.

Не будьте чрезмерно серьезными

Да, любовь требует ответственности и мудрости, но излишняя серьезность убивает отношения. Именно поэтому нужно как-то развлекаться вместе — смотреть кино, играть в компьютерные игры. Важно почаще переключаться с работы и забот на нечто другое.

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По материалам: dailyhoro.ru

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