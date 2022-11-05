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Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты

Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты«Ренхап»: КНДР запустила четыре баллистические ракеты в сторону Желтого моря

Северная Корея запустила четыре баллистические ракеты малой дальности в сторону Желтого моря, сообщает «Ренхап».

По информации агентства, они пролетели 130 километров с максимальной скоростью в пять Махов и высотой 20 километров.

Спецслужбы Южной Кореи и США анализируют произошедшее. Военные заявили, что внимательно следят за передвижениями КНДР, одновременно укрепляя свои позиции наблюдения.

3 ноября сообщалось, что Северная Корея запустила неизвестную баллистическую ракету в сторону Японского моря. В Японии в связи с этим была объявлена тревога.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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