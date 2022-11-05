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Шольц обозначил красную черту по Украине

Шольц обозначил красную черту по УкраинеШольц обозначил применение ядерного оружия на Украине «чертой, которую нельзя переходить»

Канцлер ФРГ Олаф Шольц считает, что применение ядерного оружия в конфликте на Украине является «чертой, которую нельзя переходить». Об этом он заявил, выступая на съезде Социал-демократической партии Германии (СДПГ), передает ТАСС.

«Недопустимо применять ядерное оружие. Мы призываем Россию четко заявить, что она этого делать не будет», — сказал политик.

Ранее генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг рассказал, что НАТО считает небольшим риск применения Россией ядерного оружия на Украине. «В ядерной войне не будет победителей. Мы ясно даем это послание», — заявил он.

В октябре президент России Владимир Путин обвинил Запад в нагнетании угрозы ядерной войны. По его мнению, западные страны просто ищут дополнительный аргумент для противостояния. Посол России в Великобритании Андрей Келин в эфире телеканала Sky News заявил, что Москва придерживается твердого принципа не применять ядерное оружие.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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