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Сколько будем отдыхать на Новый 2023 год подскажет производственный календарь

Сколько будем отдыхать на Новый 2023 год подскажет производственный календарь

Несмотря на то, что до встречи Нового 2023 года времени достаточно, россияне интересуются  — сколько будем отдыхать в эти праздничные дни. Производственный календарь на первый месяц нового года ответит на этот вопрос.

Сколько дней подряд будем отдыхать на Новый 2023 год

Многие россияне уже озабочены вопросом о новогодних каникулах. Одни планируют продлить отпуск в январе и как следует отдохнуть зимой, а другие заранее выбирают маршрут поездки на долгие праздники. Минтруд уже опубликовал точные даты, когда россияне могут не ходить на работу.


Министерство труда России предоставило календарь выходных и праздничных дней на предстоящий 2023 год. В общей сложности на Новый год приходится 9 выходных дней:

  • 31 декабря 2022 — выходной день;
  • 1 — 8 января 2023 — праздничные дни.

Согласно производственному календарю РФ, в январе 2023-го будет 17 рабочих и 14 выходных дней. Россияне смогут без спешки подготовиться к Новому году 31 декабря — этот день выпадает на субботу. Скорее всего, в предшествующую ему пятницу, 30 декабря, во многих организациях будет объявлен короткий день.

В январе 2023-го жители страны отдохнут восемь дней, с 1 по 8 января. В понедельник, 9 января, россияне вернутся на работу.

Стоит отдельно отметить, что 1 и 8 января приходятся на воскресенье. Поэтому положенные выходные переносятся на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).

Важно помнить: официальные праздничные дни в России распространяются только на сотрудников государственных бюджетных организаций. Частые компании вольны по собственному усмотрению сокращать или увеличивать количество выходных.

Производственный календарь на 2023 год

Нерабочие праздничные дни в 2023 году

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

  • 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;
  • 7 января — Рождество Христово;
  • 23 февраля — День защитника Отечества;
  • 8 марта — Международный женский день;
  • 1 мая — Праздник Весны и Труда;
  • 9 мая — День Победы;
  • 12 июня — День России;
  • 4 ноября — День народного единства.

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в «Постановлении» Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ.

Перенос выходных дней

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни:

  • с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;
  •  воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Поскольку Постановлением Правительства РФ в 2023 году перенесены два выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 — 26 февраля).

В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.

В апреле — мае 2023 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 — 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — с 4 по 6 ноября 2023 года.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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