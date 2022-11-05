. Сколько будем отдыхать на Новый 2023 год подскажет производственный календарь

Несмотря на то, что до встречи Нового 2023 года времени достаточно, россияне интересуются — сколько будем отдыхать в эти праздничные дни. Производственный календарь на первый месяц нового года ответит на этот вопрос.

Сколько дней подряд будем отдыхать на Новый 2023 год

Многие россияне уже озабочены вопросом о новогодних каникулах. Одни планируют продлить отпуск в январе и как следует отдохнуть зимой, а другие заранее выбирают маршрут поездки на долгие праздники. Минтруд уже опубликовал точные даты, когда россияне могут не ходить на работу.





Министерство труда России предоставило календарь выходных и праздничных дней на предстоящий 2023 год. В общей сложности на Новый год приходится 9 выходных дней:

31 декабря 2022 — выходной день;

1 — 8 января 2023 — праздничные дни.

Согласно производственному календарю РФ, в январе 2023-го будет 17 рабочих и 14 выходных дней. Россияне смогут без спешки подготовиться к Новому году 31 декабря — этот день выпадает на субботу. Скорее всего, в предшествующую ему пятницу, 30 декабря, во многих организациях будет объявлен короткий день.

В январе 2023-го жители страны отдохнут восемь дней, с 1 по 8 января. В понедельник, 9 января, россияне вернутся на работу.

Стоит отдельно отметить, что 1 и 8 января приходятся на воскресенье. Поэтому положенные выходные переносятся на 24 февраля (пятница) и 8 мая (понедельник).

Важно помнить: официальные праздничные дни в России распространяются только на сотрудников государственных бюджетных организаций. Частые компании вольны по собственному усмотрению сокращать или увеличивать количество выходных.

Производственный календарь на 2023 год

Нерабочие праздничные дни в 2023 году

Статьей 112 Трудового кодекса Российской Федерации установлены следующие нерабочие праздничные дни в Российской Федерации:

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;

7 января — Рождество Христово;

23 февраля — День защитника Отечества;

8 марта — Международный женский день;

1 мая — Праздник Весны и Труда;

9 мая — День Победы;

12 июня — День России;

4 ноября — День народного единства.

Согласно статье 6 ТК РФ законами и иными нормативно-правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской Федерации могут быть установлены дополнительные нерабочие праздничные дни. Соответствующая норма содержится также в «Постановлении» Президиума Верховного Суда РФ от 21.12.2011 N 20-ПВ11 и в пункте 8 письма Минтруда России от 10.07.2003 N 1139-21.

Дополнительно нерабочими праздничными днями могут объявляться религиозные праздники в порядке, предусмотренном ч. 7 ст. 4 Федерального закона от 26.09.1997 N 125-ФЗ.

Перенос выходных дней

В 2023 году в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.08.2022 N 1505 «О переносе выходных дней в 2023 году» перенесены следующие выходные дни:

с воскресенья 1 января на пятницу 24 февраля;

воскресенья 8 января на понедельник 8 мая.

Поскольку Постановлением Правительства РФ в 2023 году перенесены два выходных дня (1 января и 8 января), то автоматически 7 января 2023 года не переносится на следующий после праздничного рабочий день.

Следовательно, с учетом переноса выходных дней в 2023 году «новогодние каникулы» для работников продлятся 9 дней — с 31 декабря 2022 года по 8 января 2023 года.

Длинные выходные ждут россиян также в феврале (23 — 26 февраля).

В 2023 году 8 марта выпадает на среду, и переносов в связи с этим праздником не будет.

В апреле — мае 2023 года работники будут отдыхать с 29 апреля по 1 мая в связи с празднованием Праздника Весны и Труда, а также с 6 по 9 мая в связи с празднованием Дня Победы.

В июне период отдыха в связи с празднованием Дня России продлится 3 дня (10 — 12 июня), а в ноябре в связи с празднованием Дня народного единства — с 4 по 6 ноября 2023 года.