. Сменившая имидж Ирина Пегова появилась в молодежном образе
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Сменившая имидж Ирина Пегова появилась в молодежном образе

Сменившая имидж Ирина Пегова появилась в молодежном образе
44-летняя актриса Ирина Пегова в молодежном наряде стала похожа на школьницу. Популярная актриса Ирина Пегова любима публикой не только благодаря своему таланту, но и тем, что никогда не стремилась подогнать свою фигуру к общепризнанным стандартам красоты. Звезда имеет пышные формы и всегда выгодно преподносила их, подчеркивая фигуру эффектными нарядами. На днях знаменитость предстала в необычном образе, опубликовав в личном блоге снимки. «Фотоотпечаток с места съёмок! Будет что-то новенькое», — заинтриговала своих поклонников Пегова.
Пользователи Сети завалили артистку комплиментами. «Ирина, Вы прекрасны!», «Как школьница», «Ирина, вы так классно молодо выглядите с этим цветом волос, просто супер, продолжайте в том же духе», «Вас так молодит платье, походите на ученицу девятого класса, здорово», «Молоденькая, красивая, стройная, девушка что надо!», «Какая красавица 18-летняя», «Крутая девочка», — высказываются обожатели Пеговой. Впрочем, как это всегда бывает, довольно быстро подтянулись и «хейтеры». Негативных комментариев на странице актрисы тоже хватает. «Все молодишься, но результата нет», «Ну не смешите», «Девочка давно перезрела», «По стопам Лолиты и прочих», «Ирочка, не Ваш это фасон платья. При всём уважении и симпатии к Вам», «Господи, почему наши звезды никогда не могут принять свой возраст?» — высказываются критики.
# Шоу-бизнес Пегова Ирина
По материалам: z-aya

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