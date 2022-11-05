. Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили
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Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценили

Состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group оценилиForbes оценил в $860 млн состояние Олега Тинькова после продажи акций TCS Group

После продажи акций TCS Group состояние Олега Тинькова составило 860 миллионов долларов. Такую оценку дал Forbes.

Издание учло комментарии, в которых бизнесмен рассказывал интервьюерам детали продажи акций, а также подсчитал оставшиеся у Тинькова активы — дивиденды, яхту, частный самолет и гостевой комплекс La Datcha.

При этом, по данным Forbes, если бы Тиньков не продал свою долю, то был бы долларовым мультимиллиардером, его капитал мог бы составить около 3,5 миллиарда долларов.

В конце апреля основатель «Тинькофф Банка» продал свою 35-процентную долю в нем компании «Интеррос», которой владеет Владимир Потанин. В начале мая Тиньков заявил, что «забирает из страны» бренды «Тинькофф» и La Datcha.

Тогда в банке прокомментировали, что «Тинькофф банк» обладает всеми юридическими правами на бренд «Тинькофф». 1 ноября кредитная организация подтвердила в ответ на запрос «Ленты.ру», что все юридические права принадлежат ей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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